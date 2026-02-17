Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  • Экс-директор «Барселоны» двумя словами оскорбил судей матча с «Жироной»

Экс-директор «Барселоны» двумя словами оскорбил судей матча с «Жироной»

Сегодня, 08:51
3

Бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша после гостевого матча «блауграны» в 24-м туре Примеры с «Жироной» (1:2) назвал судей бесстыжими подонками.

«Во-первых, мы сыграли совсем плохо. А во-вторых, «Жирона» показала отличную игру, и я поздравляю их с победой.

Больше нечего сказать о судьях. Все и так все видят. Они бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем. Но сначала мы выиграем эту лигу 💪», – написал Фрейша.

Перед победным голом Франа Бельтрана на 87-й минуте полузащитник «Жироны» Клаудио Эчеверри попал шипами в ногу защитника «Барселоны» Жюля Кунде, прокидывая мяч себе на ход. Затем аргентинец отдал предголевой пас.

Момент был просмотрен судьями на ВАР. Предполагалось, что могла быть накладка после того, как Эчеверри сыграл в мяч. Главного арбитра Сесара Сото Градо не позвали к монитору, а гол был засчитан.

  • «Барселона» опустилась на 2-е место в чемпионате Испании с 58 очками после 24 туров. Отставание от «Реала» составляет 2 очка.
  • «Блауграна» проиграла во 2-й встрече подряд.

Источник: страница Тони Фрейши в соцсети X
Испания. Примера Барселона Жирона
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1771309611
"Подонки ,однозначо!" У меня ставка на ничью сгорела в КП ! Где тут можно исковое заполнить ?
Ответить
САНЁК17
1771312325
Хахаххаха, конечно виноват судья, потому что судья не помог варселону победить!
Ответить
Интерес
1771316681
Врут всё,клевещуТЬ на монстров топ-5!
Ответить
