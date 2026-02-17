Экс-директор «Барселоны» двумя словами оскорбил судей матча с «Жироной»

Бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша после гостевого матча «блауграны» в 24-м туре Примеры с «Жироной» (1:2) назвал судей бесстыжими подонками.

«Во-первых, мы сыграли совсем плохо. А во-вторых, «Жирона» показала отличную игру, и я поздравляю их с победой.

Больше нечего сказать о судьях. Все и так все видят. Они бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем. Но сначала мы выиграем эту лигу 💪», – написал Фрейша.

Перед победным голом Франа Бельтрана на 87-й минуте полузащитник «Жироны» Клаудио Эчеверри попал шипами в ногу защитника «Барселоны» Жюля Кунде, прокидывая мяч себе на ход. Затем аргентинец отдал предголевой пас.

Момент был просмотрен судьями на ВАР. Предполагалось, что могла быть накладка после того, как Эчеверри сыграл в мяч. Главного арбитра Сесара Сото Градо не позвали к монитору, а гол был засчитан.