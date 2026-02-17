Реакция Аршавина на первый летний трансфер «Краснодара»

Андрей Аршавин прокомментировал переход правого защитника Ильи Вахании из «Ростова» в «Краснодар».

Сделка уже оформлена, но фактически игрок сменит команду только через 4 месяца.

Сообщалось, что «Ростов» готов продать Ваханию за 5 миллионов евро.

Воспитанник «Зенита» в этом сезоне забил 2 гола и сделал 1 ассист в 22 матчах.

– Согласны, что «Краснодар» с трансфером Вахании очень хорошее предложение на перспективу делает?

– Да, согласен. Понимаю, что Сергей Петров уже не молод, к тому же у него серьезная травма. Вахания действительно прибавил с тех пор, как оказался в «Ростове». Думаю, что он заслужил повышения.

И «Краснодару» такой защитник поможет. Мне кажется, по функциям, которые есть, он больше оборонительный игрок. Будет коваться, биться. А впереди у «Краснодара» и так есть те, кто может «разрисовать».