Левандовскому предложили контракт в МЛС

«Чикаго Файр» предложил Роберту Левандовскому двухлетний контракт с зарплатой, соответствующей статусу мировой звезды.
Поляк может стать свободным агентом по окончании контракта с «Барселоной» 30 июня.
Первые контакты клуба МЛС с окружением форварда состоялись в конце прошлого года. В ноябре жена Левандовского Ана приезжала в Чикаго и даже посещала место возможного проживания.
В начале декабря в Барселону нанесла визит делегация «Чикаго Файр». А несколько недель назад известный футбольный агент Пини Захави, представляющий интересы нападающего, встречался в Лондоне с владельцем американского клуба Джо Мансуэто.
- 37-летний Левандовски в этом сезоне провел за «Барселону» 28 матчей, забил 13 голов, сделал 3 ассиста.
- Он может продлить соглашение с «блауграной» по соглашению сторон.
Источник: Sport.es