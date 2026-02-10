Введите ваш ник на сайте
Левандовскому предложили контракт в МЛС

Сегодня, 07:50
2

«Чикаго Файр» предложил Роберту Левандовскому двухлетний контракт с зарплатой, соответствующей статусу мировой звезды.

Поляк может стать свободным агентом по окончании контракта с «Барселоной» 30 июня.

Первые контакты клуба МЛС с окружением форварда состоялись в конце прошлого года. В ноябре жена Левандовского Ана приезжала в Чикаго и даже посещала место возможного проживания.

В начале декабря в Барселону нанесла визит делегация «Чикаго Файр». А несколько недель назад известный футбольный агент Пини Захави, представляющий интересы нападающего, встречался в Лондоне с владельцем американского клуба Джо Мансуэто.

  • 37-летний Левандовски в этом сезоне провел за «Барселону» 28 матчей, забил 13 голов, сделал 3 ассиста.
  • Он может продлить соглашение с «блауграной» по соглашению сторон.

Еще по теме:
Лапорта покинул пост президента «Барселоны» 1
Флорентино Перес пришел в ярость из-за поступка «Барсы» – отношения между клубами обострились 1
Флик может покинуть «Барселону» летом 1
Источник: Sport.es
Испания. Примера США. МЛС Барселона Чикаго Файр Левандовски Роберт
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1770700336
МЛС как будто не тот вариант, как будто бы Роберту еще бы поиграть в Европе)) Нравится мне, как он играет, но если бабки достойные платят, то можно подумать и о переходе, хотя жаль
Ответить
acor94
1770703636
ЛевандовскОМУ надо ехать к сыну в Зенит. Будет семейная династия! Натаскает отпрыска до основы, да и нам поможет взять золото. У нас ничего против пшеков не имеют.
Ответить
