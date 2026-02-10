Левандовскому предложили контракт в МЛС

«Чикаго Файр» предложил Роберту Левандовскому двухлетний контракт с зарплатой, соответствующей статусу мировой звезды.

Поляк может стать свободным агентом по окончании контракта с «Барселоной» 30 июня.

Первые контакты клуба МЛС с окружением форварда состоялись в конце прошлого года. В ноябре жена Левандовского Ана приезжала в Чикаго и даже посещала место возможного проживания.

В начале декабря в Барселону нанесла визит делегация «Чикаго Файр». А несколько недель назад известный футбольный агент Пини Захави, представляющий интересы нападающего, встречался в Лондоне с владельцем американского клуба Джо Мансуэто.