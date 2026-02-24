Введите ваш ник на сайте
  Игроки «Барселоны» рассказали, как изменились наказания за опоздания при Флике

Игроки «Барселоны» рассказали, как изменились наказания за опоздания при Флике

Сегодня, 09:10

Полузащитник «Барселоны» Педри и нападающий команды Ферран Торрес рассказали, как главный тренер Ханс-Дитер Флик следт за нарушениями дисциплины.

«Что касается пунктуальности, у нас немного изменились правила. Если опаздываешь, платишь штраф», – сказал Педри. Ферран добавил, что штрафы могут достигать 40 тысяч евро.

Флик считает за опоздание даже трехсекундную задержку. «Не могу представить, сколько бы стоили 20 минут», – сказал Ферран.

Также игроки отметили, что тренер не мешает съемкам тикток-видео игроков и выходкам в раздевалке.

По их словам, Флик перестал сажать игроков в запас за опоздания на любые мероприятия. Ранее так наказывали Рафинью и Маркуса Рэшфорда, а Жюль Кунде подвергался наказанию трижды.

  • 61-летний немец возглавляет «Барселону» с 2024 года.
  • Под его руководством клуб по разу выиграл чемпионат и Кубок Испании и дважды Суперкубок страны.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Торрес Ферран Педри Флик Ханс-Дитер
  • Читайте нас: 