Игроки «Барселоны» рассказали, как изменились наказания за опоздания при Флике

Полузащитник «Барселоны» Педри и нападающий команды Ферран Торрес рассказали, как главный тренер Ханс-Дитер Флик следт за нарушениями дисциплины.
«Что касается пунктуальности, у нас немного изменились правила. Если опаздываешь, платишь штраф», – сказал Педри. Ферран добавил, что штрафы могут достигать 40 тысяч евро.
Флик считает за опоздание даже трехсекундную задержку. «Не могу представить, сколько бы стоили 20 минут», – сказал Ферран.
Также игроки отметили, что тренер не мешает съемкам тикток-видео игроков и выходкам в раздевалке.
По их словам, Флик перестал сажать игроков в запас за опоздания на любые мероприятия. Ранее так наказывали Рафинью и Маркуса Рэшфорда, а Жюль Кунде подвергался наказанию трижды.
- 61-летний немец возглавляет «Барселону» с 2024 года.
- Под его руководством клуб по разу выиграл чемпионат и Кубок Испании и дважды Суперкубок страны.
Источник: Sport.es