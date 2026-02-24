Клуб МЛС заинтересовался Гризманном

«Орландо Сити» хочет подписать нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
Генеральный менеджер и спортивный директор клуба МЛС Рикардо Морейра неоднократно бывал в Испании, и переговоры с форвардом находятся на продвинутой стадии.
При этом Гризманн не собирается покидать мадридский клуб до текущего сезонаа. Официальных переговоров между «Орландо» и «Атлетико» по французу еще не было.
«Орландо Сити» же хочет подписать нападающего до 26 марта, когда закрывается трансферное окно в МЛС. В таком случае он стал бы игроком, на которого не распространяется потолок зарплат. На Гризманна претендуют еще три клуба МЛС, но приоритетное право подписания принадлежит «Орландо Сити».
- Срок контракта 34-летнего Гризманна с «Атлетико» рассчитаан до середины 2027 года.
- В этом сезоне он провел за клуб 35 матчей, забил 12 голов, сделал 2 ассиста.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.
Источник: The Athletic