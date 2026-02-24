Клуб МЛС заинтересовался Гризманном

«Орландо Сити» хочет подписать нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Генеральный менеджер и спортивный директор клуба МЛС Рикардо Морейра неоднократно бывал в Испании, и переговоры с форвардом находятся на продвинутой стадии.

При этом Гризманн не собирается покидать мадридский клуб до текущего сезонаа. Официальных переговоров между «Орландо» и «Атлетико» по французу еще не было.

«Орландо Сити» же хочет подписать нападающего до 26 марта, когда закрывается трансферное окно в МЛС. В таком случае он стал бы игроком, на которого не распространяется потолок зарплат. На Гризманна претендуют еще три клуба МЛС, но приоритетное право подписания принадлежит «Орландо Сити».