Арбелоа оценил роль Мбаппе в игре «Реала»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался об участии форварда Килиана Мбаппе в игре команды.
Сегодня испанский клуб встретится с «Манчестер Сити» в гостях в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
– «Мадрид» играет лучше без Мбаппе?
– Трудно представить, что «Реал» играет лучше без лучшего футболиста в мире… Но это многое говорит о команде и о том, насколько хорошо она выступает.
– Будет ли игровое время у Мбаппе и Беллингема в ответном матче?
– Джуд хотел приехать и побыть с командой… Он примет частичное участие в тренировке, но на поле его не будет. Важно, что он будет близко к своим партнерам по команде. Он будет одним из лидеров, и очень важно, чтобы он был с нами. Мбаппе уже доступен, будет видно.
- В первой встрече «Реал» победил «горожан» со счетом 3:0.
- Форвард Килиан Мбаппе не принимал участия в той встрече, восстанавливаясь от травмы колена.
Источник: Marca