Арбелоа оценил роль Мбаппе в игре «Реала»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался об участии форварда Килиана Мбаппе в игре команды.

Сегодня испанский клуб встретится с «Манчестер Сити» в гостях в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

– «Мадрид» играет лучше без Мбаппе?

– Трудно представить, что «Реал» играет лучше без лучшего футболиста в мире… Но это многое говорит о команде и о том, насколько хорошо она выступает.

– Будет ли игровое время у Мбаппе и Беллингема в ответном матче?

– Джуд хотел приехать и побыть с командой… Он примет частичное участие в тренировке, но на поле его не будет. Важно, что он будет близко к своим партнерам по команде. Он будет одним из лидеров, и очень важно, чтобы он был с нами. Мбаппе уже доступен, будет видно.