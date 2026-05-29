«ПСЖ» предложил за форварда «Атлетико» 120 миллионов и двух игроков

«ПСЖ» включился в борьбу за нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.
Парижский клуб предложил за аргентинца 120 миллионов евро, а также двух футболистов. Предполагается, что речь идет о Ли Кан Ине и Гонсалу Рамуше.
«ПСЖ» готов платить Альваресу 22 миллиона в год – столько же зарабатывает Усман Дембеле.
- 26-летний Альварес провел за «Атлетико» в этом сезоне 49 матчей, забил 20 голов, сделал 9 ассистов.
- Срок его контракта с мадридцами рассчитан до середины 2030 года.
- Альварес включен в состав сборной Аргентины на ЧМ-2026.
Источник: El Chiringuito TV