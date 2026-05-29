«ПСЖ» предложил за форварда «Атлетико» 120 миллионов и двух игроков

«ПСЖ» включился в борьбу за нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.

Парижский клуб предложил за аргентинца 120 миллионов евро, а также двух футболистов. Предполагается, что речь идет о Ли Кан Ине и Гонсалу Рамуше.

«ПСЖ» готов платить Альваресу 22 миллиона в год – столько же зарабатывает Усман Дембеле.