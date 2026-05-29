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  • «ПСЖ» предложил за форварда «Атлетико» 120 миллионов и двух игроков

«ПСЖ» предложил за форварда «Атлетико» 120 миллионов и двух игроков

29 мая, 12:55
6

«ПСЖ» включился в борьбу за нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.

Парижский клуб предложил за аргентинца 120 миллионов евро, а также двух футболистов. Предполагается, что речь идет о Ли Кан Ине и Гонсалу Рамуше.

«ПСЖ» готов платить Альваресу 22 миллиона в год – столько же зарабатывает Усман Дембеле.

  • 26-летний Альварес провел за «Атлетико» в этом сезоне 49 матчей, забил 20 голов, сделал 9 ассистов.
  • Срок его контракта с мадридцами рассчитан до середины 2030 года.
  • Альварес включен в состав сборной Аргентины на ЧМ-2026.

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Источник: El Chiringuito TV
Испания. Примера Франция. Лига 1 Атлетико ПСЖ Альварес Хулиан
Комментарии (6)
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САДЫЧОК
1780048826
Хороший нападающий, но как то дороговато.
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Император 1
1780048960
забОрного и Шевалье отдайте, хотя из даже с доплатой в 100 миллионов никто не возьмёт
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knikos
1780050911
Не понимаю ! У ПСЖ сейчас - одна из лучших атак в Европе , да и в мире ! Лучше бы защитников присмотрели , да и в центр поля на ротацию Витиньо . Да и к тому же атака ПСЖ - коллективная атака , а Атлетико играет в другой футбол , найдёт ли себя он в атаке ПСЖ ? Вопрос !!!
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гууд
1780056584
с ним будет такая же ситуации как с Гризманом, в атлетико король,а у Барсы нищий... можно денег на нем поднять да и все. тем более сейчас философия ПСЖ настроенная на поиск талантов за копейки ( в команде уже много примеров), по этому вряд ли они его будут так покупать.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1780080808
Мне кажется переоцененный футболист Альварес,сколько видел,в основном Серлот забивает. Да,часто слышал о "звезде" Баварии Олисе,увидел его в матче с ПСЖ.Просто ноль какой то,куча потерь,навесы в никуда,обводка неэффективная.А оценивают его в 180млн.Альварес похоже та же песня...Мир сошел с ума.
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