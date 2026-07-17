«Атлетико» отказался от продажи игрока за 200 миллионов

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль высказался о будущем нападающего Хулиана Альвареса.

Интерес к форварду проявляет «Барселона».

«Моя позиция ясна, позиция клуба ясна. Мы донесли ее до игрока, его представителей и президента «Барселоны». Я абсолютно не сомневаюсь, что «Атлетико» – правильное место для Хулиана, а Хулиан – идеальный центральный нападающий для «Атлетико». Мы хотим его сохранить.

Недавно я слышал, как президент «Барсы» сказал, что предложение, которое он сделал «Атлетико», не было безлимитным. Мой единственный ответ: наш отказ – безлимитный.

Мы не хотим его продавать. Мы не приняли предложение на 100 миллионов евро и не примем ни 150 миллионов, ни даже 200 миллионов», – сказал Хиль.