«Атлетико» отказался от продажи игрока за 200 миллионов

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль высказался о будущем нападающего Хулиана Альвареса.
Интерес к форварду проявляет «Барселона».
«Моя позиция ясна, позиция клуба ясна. Мы донесли ее до игрока, его представителей и президента «Барселоны». Я абсолютно не сомневаюсь, что «Атлетико» – правильное место для Хулиана, а Хулиан – идеальный центральный нападающий для «Атлетико». Мы хотим его сохранить.
Недавно я слышал, как президент «Барсы» сказал, что предложение, которое он сделал «Атлетико», не было безлимитным. Мой единственный ответ: наш отказ – безлимитный.
Мы не хотим его продавать. Мы не приняли предложение на 100 миллионов евро и не примем ни 150 миллионов, ни даже 200 миллионов», – сказал Хиль.
- Transfermarkt оценивает стоимость Альвареса в 100 миллионов евро.
- 26-летний форвард в сезоне-2025/26 провел за «Атлетико» 49 матчей, забил 20 голов, сделал 9 ассистов.
- Срок контракта игрока с мадридцами рассчитан до середины 2030 года.
- За сборную Аргентины на текущем ЧМ-2026 Альварес провел 7 матчей, забил 1 гол.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X