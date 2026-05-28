«Барселона» готовит 100-миллионный трансфер нападающего сборной Аргентины

Cпортивный директор «Барселоны» Деку провел встречу с агентами нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.
Интересы аргентинца предстваляют Фернандо Идальго, Энди Бара и Хуанма Лопес, который, как утверждается, способен сыграть ключевую роль в заключении сделки благодаря хорошим отношениям с клубом из Мадрида.
«Барселона» надеется закрыть сделку по Альваресу до чемпионата мира, который стартует 11 июня.
Сумма трансфера может составить 100 миллионов евро без учета бонусов.
- 26-летний Альварес провел за «Атлетико» в этом сезоне 49 матчей, забил 20 голов, сделал 9 ассистов.
- Срок его контракта с мадридцами рассчитан до середины 2030 года.
- Альварес включен в расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2026.
Источник: Mundo Deportivo