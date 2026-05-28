«Барселона» готовит 100-миллионный трансфер нападающего сборной Аргентины

Cпортивный директор «Барселоны» Деку провел встречу с агентами нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.

Интересы аргентинца предстваляют Фернандо Идальго, Энди Бара и Хуанма Лопес, который, как утверждается, способен сыграть ключевую роль в заключении сделки благодаря хорошим отношениям с клубом из Мадрида.

«Барселона» надеется закрыть сделку по Альваресу до чемпионата мира, который стартует 11 июня.

Сумма трансфера может составить 100 миллионов евро без учета бонусов.