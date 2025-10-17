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Деку
Деку
Завершил карьеру
27 августа 1977 (49)
| Полузащитник
174 см | 73 кг
Португалия | Бразилия
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Публикации
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
«Барселона» готовит 100-миллионный трансфер нападающего сборной Аргентины
28 мая
2
В «Барселоне» удивились отставке Алонсо
13 января
Флик отреагировал на новость о вмешательстве Деку в ситуацию с Ямалем
2025.10.17 16:16
В «Барселоне» рассказали о сорвавшемся трансфере вингера сборной Колумбии
2025.09.30 09:29
В «Барселоне» рассказали о ситуации с переходом Уильямса из «Атлетика»
2025.09.30 08:48
Директор «Барселоны» отреагировал на слухи о возвращении Неймара
2025.03.06 10:00
В «Барселоне» возникли разногласия насчет покупки Леау
2024.12.28 16:24
1
Названы позиции, которые «Барселона» постарается укрепить летом
2024.11.25 12:46
Деку высказался о сравнениях Ямаля с Месси
2024.11.13 15:19
«Барселона» ищет нового вратаря после травмы тер Стегена
2024.09.24 13:09
1
Жирков: «Деку в «Челси» говорил мне: «Я – русский, а ты нет!»
2024.09.18 14:02
4
Деку объяснил болельщику, почему Уильямса не будет в «Барселоне»
2024.08.21 08:53
2
Мбаппе установил статистический антирекорд Евро-2024, опередив Роналду
2024.07.10 03:16
1
Флик отказал «Челси» ради «Барселоны»
2024.05.23 08:08
Стали известны приоритеты «Барселоны» на трансферном рынке этим летом
2024.04.19 10:06
Спортивный директор «Барселоны» выбрал идеального тренера на замену Хави
2024.03.04 13:50
2
Появились подробности встречи спортивного директора «Барселоны» с агентами Холанда
2024.02.29 10:45
4
В Испании сообщили о разногласиях в «Барселоне» по поводу нового главного тренера
2024.02.06 22:50
1
Спортивный директор «Барселоны» оценил доверие к Хави после разгрома от «Реала»
2024.01.15 11:29
В «Барселоне» рассказали, когда пройдет прощальный матч Месси
2023.10.19 19:06
1
Деку оценил переход Месси из «ПСЖ» в «Интер Майами» вместо «Барселоны»
2023.10.19 09:58
Фото
Деку назначен спортивным директором «Барселоны»
2023.08.16 17:17
1
В «Барселоне» подтвердили подписание бразильского таланта
2023.07.10 20:36
2
Деку – о трансфере Осорио в «Зенит»: «Йордан оказался там, где продолжит расти и развиваться. «Зенит» – клуб с огромной историей»
2019.08.31 20:24
3
Глеб: «Роналдиньо и Деку приходили пьяными на тренировку. Их выгнали, потому что боялись, что сведут Месси»
2019.06.26 10:24
9
Деку считает, что Конте должен остаться в «Челси», даже если лондонцы не пройдут «Барселону»
2018.02.20 13:19
Деку: «Скоулз был лучше Лэмпарда и Джеррарда»
2016.02.26 06:41
3
Видео
Габулов, Смолов и Мамаев сыграли в пляжный футбол с Платини и Капелло
2016.01.18 13:46
1
Деку: «Каким образом вообще можно «слить» тренера?»
2016.01.02 20:35
1
1
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Стало известно, что будет с Мостовым дальше
17:14
«Я должен вернуться в РПЛ, чтобы поднять уровень»: Абаскаль – о назначении в «Факел»
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Аленичев прокомментировал возвращение в тульский «Арсенал»
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Титов возвращается к тренерской работе
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Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
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Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
2
Появилось объяснение, почему «Зенит» ненавидят
13:53
31
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
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Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
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Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
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