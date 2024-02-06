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    • В Испании сообщили о разногласиях в «Барселоне» по поводу нового главного тренера

    В Испании сообщили о разногласиях в «Барселоне» по поводу нового главного тренера

    У президента «Барселоны» Жоана Лапорты и спортивного директора Деку разные мнения насчет преемника для Хави.

    Лапорта настаивает на приглашении опытного топ-тренера с большими победами в карьере. Его фаворит – Ханс-Дитер Флик.

    Деку хочет пригласить менее статусного тренера, умеющего адаптироваться к различным обстоятельствам. Он выступает за назначение Сержиу Консейсау из «Порту».

    • Хави уйдет из «Барсы» по окончании сезона-2023/24.
    • Каталонцы идут на 3-м месте в Примере с 8-очковым отставанием от лидирующего «Реала».

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    Источник: AS

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    06.02.2024 22:50
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    Комментарии (1)
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    mutabor0992
    1707250934
    Ни один не годится на роль ГЛАВНОГО.
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