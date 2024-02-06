В Испании сообщили о разногласиях в «Барселоне» по поводу нового главного тренера

У президента «Барселоны» Жоана Лапорты и спортивного директора Деку разные мнения насчет преемника для Хави.

Лапорта настаивает на приглашении опытного топ-тренера с большими победами в карьере. Его фаворит – Ханс-Дитер Флик.

Деку хочет пригласить менее статусного тренера, умеющего адаптироваться к различным обстоятельствам. Он выступает за назначение Сержиу Консейсау из «Порту».