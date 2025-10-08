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Сержиу Консейсау
Сержиу Консейсау
Португалия
1 августа 1974 (52)
Тренер
Статистика
Новости
Сборная Португалии выбирает между тремя тренерами
20 июня
3
Клуб Бензема назначил нового тренера, выигрывавшего трофеи в двух странах Европы
2025.10.08 18:33
Экс-тренер «Милана» возглавит команду Бензема в Саудовской Аравии
2025.10.08 09:08
«Аль-Иттихад» рассматривает трех европейских топ-тренеров
2025.09.29 01:00
Список тренеров, которых рассматривал ЦСКА помимо Челестини
2025.06.20 19:04
3
ЦСКА контактировал с пятью европейскими тренерами и выбрал фаворита
2025.06.14 13:39
2
«Милан» уволил главного тренера
2025.05.29 23:11
«Милан» определился с будущим главного тренера и Жоау Феликса
2025.05.15 16:25
Названо имя тренера, который может возглавить «Милан» летом
2025.03.08 18:11
Три кандидата «Милана» на замену Консейсау
2025.03.01 10:51
Тренер «Милана» эмоционально отреагировал на критику в свой адрес
2025.02.28 11:48
Конте летом может уйти из «Наполи» в другой итальянский клуб
2025.02.26 22:48
1
Консейсау прокомментировал вылет «Милана» из Лиги чемпионов
2025.02.19 08:05
В «Милане» задумались об увольнении тренера, назначенного 1,5 месяца назад
2025.02.14 17:50
6
Консейсау ввел в «Милане» свод специальных правил: полный список
2025.02.05 21:25
1
Фото
Тренер «Милана» устроил стычку с вице-капитаном команды после матча с «Пармой»
2025.01.26 19:35
1
Консейсау: «Милан» выдал худший тайм за всю мою карьеру»
2025.01.12 23:04
1
Видео
Консейсау танцевал и курил сигару после победы в Суперкубке Италии
2025.01.07 19:04
1
Фото
«Милан» представил нового главного тренера
2024.12.31 18:50
Фото
«Милан» назначил нового тренера
2024.12.30 16:52
7
«Вест Хэм» рассматривает четырех тренеров на замену Лопетеги
2024.12.03 21:56
Названы кандидаты на пост главного тренера «Барселоны»
2024.05.17 12:52
Португальский тренер готов возглавить «Милан»
2024.05.07 19:50
«Милан» выбирает между тремя португальскими тренерами
2024.05.03 21:31
Бывший главный тренер «Спартака» может возглавить «Милан»
2024.04.24 13:20
8
Консейсау заявил, что Артета оскорбил его семью
2024.03.13 09:46
Главный тренер «Порту» заявил о превосходстве его команды над «Арсеналом»
2024.03.13 08:53
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В Испании сообщили о разногласиях в «Барселоне» по поводу нового главного тренера
2024.02.06 22:50
1
Тренер «Порту» – о судействе в матче с «Барсой»: «Мы играли против больше чем клуба»
2023.10.05 10:23
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2023.06.17 15:23
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