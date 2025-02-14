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  • В «Милане» задумались об увольнении тренера, назначенного 1,5 месяца назад

В «Милане» задумались об увольнении тренера, назначенного 1,5 месяца назад

«Милан» рассматривает вариант с отставкой главного тренера Сержиу Консейсау.

Его гарантированно уволят в случае непопадания команды в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Но и сейчас у 50-летнего португальца хватает проблем. Он конфликтует со Златаном Ибрагимовичем и в целом чувствует себя одиноким в клубе.

  • Консейсау возглавил «Милан» в конце декабря.
  • Он сменил Паулу Фонсеку.
  • Команда идет на 7-м месте в таблице Серии А с 38 очками в 23 турах.
  • Миланцы проиграли «Фейеноорду» (0:1) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

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Источник: Corriere dello Sport

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14.02.2025 17:50
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Комментарии (5)
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Тинез Розоп
1739550889
Походу Ибра скоро рулить будет…
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Cleaner
1739551155
СЕРЖИО Семака в Милан нужно пристроить. Чемпионства пойдут одно за другим!!!...)))
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Spartak_forv@
1739551575
Какие у Ибрагимовича обязанности вообще.То ли помощник тренера,то ли менеджер,то ли свадебный генерал,который говорит,что другие боятся.Ясен пень,ни один тренер мира авторитет среди игроков не заработает,когда вчерашний игрок так себя вести позволяет
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Skull_Boy
1739552070
Понабрали никчемных ноунеймов и лавочников, а вместо тугого менеджмента, в лице шведского боснийца, виноват тренер
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Oldtrafford83
1739597068
После ухода Мальдини Милан пошёл на дно и Златан не спасёт
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