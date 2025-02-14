В «Милане» задумались об увольнении тренера, назначенного 1,5 месяца назад

«Милан» рассматривает вариант с отставкой главного тренера Сержиу Консейсау.
Его гарантированно уволят в случае непопадания команды в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Но и сейчас у 50-летнего португальца хватает проблем. Он конфликтует со Златаном Ибрагимовичем и в целом чувствует себя одиноким в клубе.
- Консейсау возглавил «Милан» в конце декабря.
- Он сменил Паулу Фонсеку.
- Команда идет на 7-м месте в таблице Серии А с 38 очками в 23 турах.
- Миланцы проиграли «Фейеноорду» (0:1) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.