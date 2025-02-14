В «Милане» задумались об увольнении тренера, назначенного 1,5 месяца назад

«Милан» рассматривает вариант с отставкой главного тренера Сержиу Консейсау.

Его гарантированно уволят в случае непопадания команды в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Но и сейчас у 50-летнего португальца хватает проблем. Он конфликтует со Златаном Ибрагимовичем и в целом чувствует себя одиноким в клубе.