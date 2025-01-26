Тренер «Милана» устроил стычку с вице-капитаном команды после матча с «Пармой»

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау подбежал к вице-капитану команды Давиде Калабрии после финального свистка в матче 22-го тура чемпионата Италии с «Пармой» (3:2) и стал что-то ему высказывать на повышенных тонах.

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Физического столкновения между тренером и игроком не произошло, хавбек Юссуф Фофана и помощники Консейсау стали отводить в сторону тренера, кто-то также стал успокаивать и 28-летнего защитника.

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Консейсау заменил Калабрию на 77-й минуте матча, когда «Милан» уступал со счетом 1:2. «Россонери» забили два гола в добавленное время и вырвали победу.