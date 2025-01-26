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  • Тренер «Милана» устроил стычку с вице-капитаном команды после матча с «Пармой»

Тренер «Милана» устроил стычку с вице-капитаном команды после матча с «Пармой»

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау подбежал к вице-капитану команды Давиде Калабрии после финального свистка в матче 22-го тура чемпионата Италии с «Пармой» (3:2) и стал что-то ему высказывать на повышенных тонах.

скриншот из трансляции пользователя Federico Melotti в соцсети X

Физического столкновения между тренером и игроком не произошло, хавбек Юссуф Фофана и помощники Консейсау стали отводить в сторону тренера, кто-то также стал успокаивать и 28-летнего защитника.

скриншот из трансляции пользователя I Rigori Col Rio Ave в соцсети X

Консейсау заменил Калабрию на 77-й минуте матча, когда «Милан» уступал со счетом 1:2. «Россонери» забили два гола в добавленное время и вырвали победу.

  • Калабрия – бывший капитан «Милана», а сейчас один из вице-капитанов клуба. Он потерял место в стартовом составе сперва при Паулу Фонсеке, а теперь и при Консейсау.
  • Контракт Калабрии с клубом рассчитан до лета.
  • В этом сезоне он провел за «Милан» 14 матчей, забил 1 гол.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии (2)
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WE ARE FOR PETER
1737910524
Элитные хряки уже взяли на заметку этого тренера) придет после станка в свинарник) там любят таких чудиков
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Spartak_forv@
1737911787
Видимо,последний матч Калабрии за Милан был.Уокер пришел
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