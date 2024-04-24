Бывший главный тренер «Спартака» может возглавить «Милан»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско в следующем сезоне может возглавить «Милан». По данным La Gazzetta dello Sport, кандидатура 38-летнего специалиста обсуждалась на встрече владельца клуба Джерри Кардинале, генерального директора Джорджио Фурлани и советника Златана Ибрагимовича.
Также в качестве кандидатов на эту должность рассматриваются Марсело Гальярдо («Аль-Иттихад») и Кристоф Гальтье («Аль-Духайль»).
По данным Tuttosport, «Милан» также следит за Сержиу Консейсау («Порту»), Марко Розе («Лейпциг») и Марком ван Боммелом («Антверпен»).
Вариант с назначением в команду Антонио Конте считается маловероятным.
- «Россонери» собираются уволить нынешнего главного тренера Стефано Пиоли по окончании сезона, но официальных заявлений по этому поводу пока не было.
- Тедеско был главным тренером «Спартака» с октября 2019-го по май 2021 года.