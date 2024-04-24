Бывший главный тренер «Спартака» может возглавить «Милан»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско в следующем сезоне может возглавить «Милан». По данным La Gazzetta dello Sport, кандидатура 38-летнего специалиста обсуждалась на встрече владельца клуба Джерри Кардинале, генерального директора Джорджио Фурлани и советника Златана Ибрагимовича.

Также в качестве кандидатов на эту должность рассматриваются Марсело Гальярдо («Аль-Иттихад») и Кристоф Гальтье («Аль-Духайль»).

По данным Tuttosport, «Милан» также следит за Сержиу Консейсау («Порту»), Марко Розе («Лейпциг») и Марком ван Боммелом («Антверпен»).

Вариант с назначением в команду Антонио Конте считается маловероятным.