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    Бывший главный тренер «Спартака» может возглавить «Милан»

    Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско в следующем сезоне может возглавить «Милан». По данным La Gazzetta dello Sport, кандидатура 38-летнего специалиста обсуждалась на встрече владельца клуба Джерри Кардинале, генерального директора Джорджио Фурлани и советника Златана Ибрагимовича.

    Также в качестве кандидатов на эту должность рассматриваются Марсело Гальярдо («Аль-Иттихад») и Кристоф Гальтье («Аль-Духайль»).

    По данным Tuttosport, «Милан» также следит за Сержиу Консейсау («Порту»), Марко Розе («Лейпциг») и Марком ван Боммелом («Антверпен»).

    Вариант с назначением в команду Антонио Конте считается маловероятным.

    • «Россонери» собираются уволить нынешнего главного тренера Стефано Пиоли по окончании сезона, но официальных заявлений по этому поводу пока не было.
    • Тедеско был главным тренером «Спартака» с октября 2019-го по май 2021 года.

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    Источник: Football Italia

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    24.04.2024 13:20
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    Комментарии (6)
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    VVM1964
    1713955013
    Ответ тем кто писал про никчемность это "трениришки - попрыгунчика" !!!
    Ответить
    Freyd
    1713955421
    Тедеско посильней смотриться Галатье и Гальярди
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    rash1959
    1713963015
    А вдруг через год-два-три услышим: Абаскаль в Севилье-Баварии-Барселоне.
    Ответить
    alefreddy
    1713982154
    и он в гору пошел но до Эмери ему ........
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