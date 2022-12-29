Кристоф Гальтье
Тренер
|Имя
|Кристоф
|Фамилия
|Гальтье
|Команда
|ПСЖ
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|28 августа 1966
|Имя
|Кристоф
|Фамилия
|Гальтье
|Команда
|ПСЖ
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|28 августа 1966
|Дата
|Матч
|Турнир
|14.02.2023
|ПСЖ
|0 : 1
|Бавария
|Лига чемпионов, 1/8 финала
|19.02.2023
|ПСЖ
|4 : 3
|Лилль
|Франция. Лига 1, 24 тур
|26.02.2023
|Марсель
|0 : 3
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 25 тур
|04.03.2023
|ПСЖ
|4 : 2
|Нант
|Франция. Лига 1, 26 тур
|08.03.2023
|Бавария
|2 : 0
|ПСЖ
|Лига чемпионов, 1/8 финала
|11.03.2023
|Брест
|1 : 2
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 27 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Матч
|19.01.2023
|Сборная Эр-Рияда
|4 : 5
|ПСЖ