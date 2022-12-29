Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кристоф Гальтье

    Тренер
    Имя Кристоф
    Фамилия Гальтье
    Команда ПСЖ
    Гражданство Франция
    Дата рождения 28 августа 1966
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    14.02.2023 ПСЖ 0 : 1 Бавария Лига чемпионов, 1/8 финала
    19.02.2023 ПСЖ 4 : 3 Лилль Франция. Лига 1, 24 тур
    26.02.2023 Марсель 0 : 3 ПСЖ Франция. Лига 1, 25 тур
    04.03.2023 ПСЖ 4 : 2 Нант Франция. Лига 1, 26 тур
    08.03.2023 Бавария 2 : 0 ПСЖ Лига чемпионов, 1/8 финала
    11.03.2023 Брест 1 : 2 ПСЖ Франция. Лига 1, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ПСЖ 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.01.2023 Сборная Эр-Рияда 4 : 5 ПСЖ
    • Читайте нас: 
    11