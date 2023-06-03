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    «ПСЖ» сегодня уволит Гальтье (L’Equipe)

    Кристоф Гальтье через несколько часов покинет пост главного тренера «ПСЖ».

    L’Equipe пишет, что об отставке объявят сегодня – после матча 38-го тура Лиги 1 против «Клермона».

    • Гальтье возглавил команду летом 2022 года.
    • При нем парижане выиграли Лигу 1 и Суперкубок Франции.
    • Один из кандидатов на замену – Жозе Моуринью.

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    Источник: L’Equipe

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2497

      моэм 1 час назад

      Идея Фикс у арабов взять ЛЧ , и тут нужен топ тренер , но берут какого то Гальтье и того выгоняют даже не дав поработать ...ведь брали Анчелотти , то что надо , "но его " ушли " уже через год с небольшим ....такими топ тренерами как Карло , который кстати уже на следующий год взял с Реалом ЛЧ , разумный человек не разбрасывается ....думаю пока ПСЖ будет управляться толпой в длинных белых халатах , где не сыскать виновного , кубка ЛЧ им не видать , как своих ушей.

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      Рейтинг: +635

      Xiko 1 час назад

      Они всех тренеров увольняют, когда вылетают из ЛЧ? Ну по крайней мере я так заметил, что не новый сезон ----> провал в ЛЧ -----> конец сезона ------> новый тренер. Круговорот какой-то

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