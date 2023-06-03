«ПСЖ» сегодня уволит Гальтье (L’Equipe)

Идея Фикс у арабов взять ЛЧ , и тут нужен топ тренер , но берут какого то Гальтье и того выгоняют даже не дав поработать ...ведь брали Анчелотти , то что надо , "но его " ушли " уже через год с небольшим ....такими топ тренерами как Карло , который кстати уже на следующий год взял с Реалом ЛЧ , разумный человек не разбрасывается ....думаю пока ПСЖ будет управляться толпой в длинных белых халатах , где не сыскать виновного , кубка ЛЧ им не видать , как своих ушей.
Кристоф Гальтье через несколько часов покинет пост главного тренера «ПСЖ».
L’Equipe пишет, что об отставке объявят сегодня – после матча 38-го тура Лиги 1 против «Клермона».
- Гальтье возглавил команду летом 2022 года.
- При нем парижане выиграли Лигу 1 и Суперкубок Франции.
- Один из кандидатов на замену – Жозе Моуринью.