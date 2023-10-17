Сын бывшего тренера «ПСЖ» был арестован

Джон Валович-Галтье, приeмный сын бывшего главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье, был взят под стражу французской полицией по делу о незаконном занятии агентской деятельностью, информирует RMC Sport.
Согласно полученным сведениям, в рамках предварительного расследования французские стражи правопорядка задержали шесть человек. Дело находится в ведении прокуратуры города Ниццы, в настоящее время проходят обыски в домах подозреваемых и причастных к этому делу лиц. Джон Валович-Галтье находится в полицейском участке уже несколько часов.
- Галтье был тренером «ПСЖ» с июля 2022 года по июнь 2023-го.
- Французский наставник приводил парижан к чемпионскому титулу Лиги 1 и Суперкубку Франции.
- 30 июня стало известно, что Галтье был арестован вместе с сыном из-за обвинений в расизме и дискриминации.
- 12 октября катарский клуб «Аль-Духаиль» объявил о заключении контракта с Галтье.
Источник: RMC Sport