Сын бывшего тренера «ПСЖ» был арестован

Джон Валович-Галтье, приeмный сын бывшего главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье, был взят под стражу французской полицией по делу о незаконном занятии агентской деятельностью, информирует RMC Sport.

Согласно полученным сведениям, в рамках предварительного расследования французские стражи правопорядка задержали шесть человек. Дело находится в ведении прокуратуры города Ниццы, в настоящее время проходят обыски в домах подозреваемых и причастных к этому делу лиц. Джон Валович-Галтье находится в полицейском участке уже несколько часов.