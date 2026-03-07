L’Equipe поставила оценку Сафонову за проигранный матч «Монако»

Ведущая спортивная газета Франции L’Equipe поставил Матвею Сафонову самую высокую оценку в составе «ПСЖ» за матч с «Монако».

Французское издание оценило игру российского вратаря в 5 баллов из 10 по итогам встречи 25-го тура Лиги 1, в которой «ПСЖ» проиграл «Монако» со счетом 1:3.

«Российского вратаря, вышедшего в стартовом составе в девятый раз подряд, очень сложно обвинить в пропущенных мячах. Возможно, вопросы могут возникнуть лишь по первому голу – и то с оговорками.

Во втором тайме он отметился несколькими важными сейвами: на 57-й минуте уверенно справился с дальним ударом Александра Головина, на 72-й совершил блестящий сейв после удара Мохамеда Камара. На 88-й минуте его спасла перекладина», – написала L’Equipe.

Оценки игроков «ПСЖ» от L’Equipe выглядят так.