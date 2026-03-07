РПЛ прокомментировала требование «Краснодара» перенести матч с «Рубином»

Пресс-служба РПЛ прокомментировала желание «Краснодара» перенести матч 20-го тура против «Рубина».

«На протяжении текущей недели РПЛ проводила мониторинг прогноза погоды в Казани. В связи с тем, что температура воздуха достигала значений, выходящих за пределы допустимых регламентом соревнований (ниже -15°), рассматривался вариант изменения даты и времени игры.

В настоящий момент, согласно прогнозу, ожидаемая температура воздуха к моменту проведения матча составит от -13° до -15°, что соответствует регламентным нормам и позволяет провести матч в запланированные дату и время. В день матча будут произведены контрольные замеры температуры.

В случае возникновения спорной ситуации окончательное решение будет принято в соответствии с действующим регламентом турнира», – сообщили в лиге.