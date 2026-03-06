«Зенит» планирует купить чилийского полузащитника

«Зенит» заинтересован в атакующем полузащитнике «Боки Хуниорс» Карлосе Паласиосе. В ближайшее время начнутся переговоры по 25-летнему чилийцу.
Паласиос с декабря травмирован. В строй футболист должен вернуться в конце марта – начале апреля.
- В прошлом году Паласиос провел 36 матчей, забил три гола, сделал четыре результативные передачи.
- В активе Карлоса десять матчей за сборную Чили. Футболист стоит 4 миллиона евро. Его контракт действует до конца 2029 года.
- Паласиос не выступал за пределами Южной Америки. Главный трофей в карьере Карлоса – победа в чемпионате Чили с «Коло-Коло».
- «Зенит» занимает в РПЛ второе место.
- Команда проводит 100-й сезон.
