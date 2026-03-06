«Зенит» планирует купить чилийского полузащитника

«Зенит» заинтересован в атакующем полузащитнике «Боки Хуниорс» Карлосе Паласиосе. В ближайшее время начнутся переговоры по 25-летнему чилийцу.

Паласиос с декабря травмирован. В строй футболист должен вернуться в конце марта – начале апреля.