Попов дал унизительную характеристику Соболеву

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов сравнил форвардов «Зенита».

«Александр Соболев не выйдет в основе против «Оренбурга». Джон Дуран намного сильнее: в открываниях, укрывании мяча корпусом. Это элитный игрок мирового уровня, он играл в АПЛ. Дуран будет играть с «Оренбургом», хоть Соболев и забил «Балтике». Искусственный газон? Ничего страшного, на них играют во всeм мире. В Испании дети играют на них. Это не проблема для нападающего.

Соболев очень слабый. Он забил случайно, попал между ног защитнику. Не метил в угол, так не бьют. Я понимаю, если бы он в уголок положил на мастерстве… В предыдущей игре с «Балтикой» Соболев запорол все моменты своими пяточками, хотя надо было принимать мячи. Детский сад. Крик после гола на скамейку «Зенита» – это нормально, эмоции. Ты испытываешь огромный стресс, это непросто. Соболев не сказал ничего плохого, поддержал сам себя: «Я могу, я могу». Но пока ты ничего не можешь», – сказал Попов.