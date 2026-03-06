Экс-игрок сборной России и «Спартака» возглавил клуб 3-й лиги Узбекистана

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий нашел новую работу. Он возглавил узбекистанский «Азур» из третьего по силе дивизиона.
Об этом сообщил клуб в социальной сети.
- С 2024 года 58-летний уроженец Ташкента работал в системе самаркандского «Динамо». Возглавлял молодежку, а также входил в штаб основной команды.
- Больше всего матчей в игровой карьере Пятницкий провел за «Пахтакор» (144). За московский «Спартак» у спортсмена 140 встреч, 30 забитых голов, 24 результативных паса. С командой он четыре раза становился чемпионом России.
- Пятницкий успел поиграть за три сборные: СНГ, Узбекистан и Россию. За россиян он провел десять встреч, забил два гола.
Источник: «Бомбардир»