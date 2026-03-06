Попов ответил, стоит ли «Спартаку» увольнять Карседо после 2:5 от «Динамо»

Бывший спартаковец Ивелин Попов поделился эмоциями от кубкового дерби между «Динамо» и «Спартаком».

Бело-голубые выиграли со счетом 5:2 в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

У динамовцев отличились дважды Муми Нгамале, а также Дэвид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко; у спартаковцев – Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Ответная игра на «Лукойл Арене» запланирована на 18 марта.

Проигравший по сумме двух матчей вылетит в Путь регионов.

– Удивлен, что «Спартак» проиграл с крупным счетом. В команде новый тренер, футболисты, похоже, еще не до конца поняли его идеи, отсюда и результат. Думаю, если бы «Спартак» тренировал российский специалист, за 2:5 он получил бы большую критику, чем Карседо.

– Фанаты требуют уволить испанца уже после второй игры в «Спартаке». Перебор?

– Конечно, было бы странным увольнять тренера так быстро. Очень сложно убрать тренера, иностранцы защищены контрактом, это всегда большая неустойка. Да, фанаты такого клуба, как «Спартак», не привыкли проигрывать, но его отставка прямо сейчас была бы очень ранней и слишком авантюрной.