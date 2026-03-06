Попов: «Если бы в России был расизм, все афроамериканцы были бы рабами и подметали улицы»

Бывший защитник «Рубина», «Амкара» Алексей Попов прокомментировал обвинения фанатов ЦСКА в расизме.

Ранее «Краснодар» заявил что болельщики красно-синих совершили расистскую атаку на Джона Кордобу.

«Краснодар» пригрозил ЦСКА разбирательством по линии РФС.

Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

«Армейцы» добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.

«Всe связано с поведением Кордобы. Все зациклились на этом расизме. В России нет никакого расизма! Если бы у нас был расизм, все афроамериканцы были бы рабами и подметали улицы. Они в нашей стране достигают больших успехов, никто их не оскорбляет. Они спокойно ходят по улицам, как и люди других рас. Не понимаю, зачем нагнетать.

Главные расисты в этой ситуации во всeм мире – сами афроамериканцы. Они больше всех жалуются, что их оскорбляют. А сами всех посылают куда подальше. Это нормально?! Значит, по отношению к белым это тоже расизм. Если темнокожий назвал кого-то «белой скотиной», то мы почему-то ни на кого не жалуемся. Это происходит только со стороны афроамериканцев», – сказал Попов.