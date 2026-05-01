В «Динамо» приняли судьбоносное решение по Гусеву

Стало известно, останется ли Ролан Гусев главным тренером «Динамо» в следующем сезоне.

48-летнего специалиста не собираются увольнять независимо от итогов сезона.

За сохранение Гусева выступает спортивный директор «Динамо» Желько Бувач. Однако это кадровое решение еще должен утвердить председатель правления ВТБ Андрей Костин.