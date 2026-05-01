Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В «Динамо» приняли судьбоносное решение по Гусеву

1 мая, 23:11
10

Стало известно, останется ли Ролан Гусев главным тренером «Динамо» в следующем сезоне.

48-летнего специалиста не собираются увольнять независимо от итогов сезона.

За сохранение Гусева выступает спортивный директор «Динамо» Желько Бувач. Однако это кадровое решение еще должен утвердить председатель правления ВТБ Андрей Костин.

  • Гусев в ноябре сменил Валерия Карпина.
  • Зимой его утвердили главным тренером.
  • После паузы динамовцы выиграли 4 матча подряд с общим счетом 14:3.
  • Затем последовала неудачная серия – 3 поражения, 4 ничьи и 2 победы в 9 встречах.
  • Столичная команда опустилась на восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
  • При этом она остается претендентом на победу в FONBET Кубке России. Ответный финальный матч Пути РПЛ с «Краснодаром» пройдет на следующей неделе.

Еще по теме:
«Динамо» предостерегли от сохранения Гусева 7
Гусев прокомментировал ничью «Динамо» с «Локомотивом» 2
Гусев рассказал о жестком разговоре с футболистами «Динамо» 1
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Динамо Гусев Ролан
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1777667285
И правильно, нужно дать ему шанс
Ответить
САДЫЧОК
1777668002
Нужно дать ему шанс в Пердиве! Пусть покажет , что он за тренер , поднимет и наладит игру какого нибудь Шинника!
Ответить
ZAITZEFF2011
1777677127
Гусь-это отстой для Динамо. Если хотят чего-то большего -только отставка.
Ответить
Strig
1777695934
путь в преисподнюю...
Ответить
Николай-Глыбочко-google
1777695973
Да нет ещё никакого решения. Окончательное решение будет после 2 матчей с Краснодаром, по окончании сезона. Велика вероятность, что летом будет новый ГТ.
Ответить
sochi-2013
1777699950
Как игрок был чуть выше среднего, а в тренерской карьере, успеха ему!
Ответить
vvv123
1777705362
Если гуся оставят, Дырнамо опустится в пердив!
Ответить
Exnaton
1777718299
Это будет провал, верните Валеру..
Ответить
Exnaton
1777718393
Там Степашин смотрящий за Динамо...
Ответить
Главные новости
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
3
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
5
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Известны финалисты всех еврокубков и Кубка России, драка игроков «Реала», игнор Сафонова от УЕФА и другие новости
02:00
1
Родители двух футболистов «Реала» пожаловались Пересу, что их сыновья мало играют
01:45
3
Все новости
Все новости
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
5
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Московский клуб рассмотрит назначение Талалаева, но при одном условии
00:47
1
Бубнов оценил вариант с назначением Галактионова в ЦСКА
Вчера, 22:23
2
«Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака
Вчера, 21:59
7
«Спартак» приглашал белого мага: «Потусторонние чудеса существуют»
Вчера, 21:14
10
Бубнов раскрыл оскорбительные слова Мостового про Челестини
Вчера, 20:58
4
Президент РПЛ прояснил ситуацию с лицензированием «Ростова» на следующий сезон
Вчера, 20:01
Семак прокомментировал уход самого титулованного игрока в истории «Зенита»
Вчера, 19:20
1
Губерниев назвал желаемого тренера для ЦСКА
Вчера, 18:37
9
ЦСКА озвучил диагноз травмированного Глебова
Вчера, 17:47
4
Назван лучший игрок РПЛ в апреле
Вчера, 16:50
4
Левникова уличили в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 16:29
13
Дзюба – о легионере «Зенита»: «Взяли не бразильца, а индуса нетрезвого»
Вчера, 15:53
6
Итальянский тренер Пиоли заявил, что не отказывал ЦСКА
Вчера, 15:45
1
«Локомотив» хочет вернуть участника Евро-2020
Вчера, 15:31
3
Глебов – об отставке Челестини: «Пережил и пошел тренироваться с другим тренером»
Вчера, 14:34
Стал известен срок, на который выбыл Комличенко – он пропустит начало следующего сезона
Вчера, 13:54
1
Скопинцев высказался о мессенджере MAX: «Люди думают, что там за ними следят»
Вчера, 13:47
5
Глебов высказался о возможном переходе в «Интер»
Вчера, 13:19
6
Президент РПЛ назвал дату возвращения России на международную арену
Вчера, 12:56
18
Худяков ответил на предложение «Спартака»
Вчера, 12:30
9
Алаев одним словом описал ситуацию Алдонина, борющегося с раком
Вчера, 11:58
2
ЦСКА определился с новым тренером
Вчера, 11:51
14
Шокирующее заявление Бубнова насчет уровня Песьякова
Вчера, 11:41
6
Губерниев отреагировал на возможное назначение Галактионова в ЦСКА
Вчера, 10:59
3
Кисляк одним словом описал сезон ЦСКА
Вчера, 08:26
1
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
Вчера, 08:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 