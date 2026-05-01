В «Динамо» приняли судьбоносное решение по Гусеву

Стало известно, останется ли Ролан Гусев главным тренером «Динамо» в следующем сезоне.
48-летнего специалиста не собираются увольнять независимо от итогов сезона.
За сохранение Гусева выступает спортивный директор «Динамо» Желько Бувач. Однако это кадровое решение еще должен утвердить председатель правления ВТБ Андрей Костин.
- Гусев в ноябре сменил Валерия Карпина.
- Зимой его утвердили главным тренером.
- После паузы динамовцы выиграли 4 матча подряд с общим счетом 14:3.
- Затем последовала неудачная серия – 3 поражения, 4 ничьи и 2 победы в 9 встречах.
- Столичная команда опустилась на восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
- При этом она остается претендентом на победу в FONBET Кубке России. Ответный финальный матч Пути РПЛ с «Краснодаром» пройдет на следующей неделе.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова