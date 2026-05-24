Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карседо признали лучшим тренером Кубка России

24 мая, 11:27
17

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо признан лучшим тренером FONBET Кубка России сезона‑2025/26.

Он победил в голосованиии болельщиков. Испанца выбрали 57% проголосовавших. 2-е место занял главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев (34%), а 3-е – экс‑тренер ЦСКА Фабио Челестини (3%). У экс-главного тренера «Динамо» Ролана Гусева 2% голосов, остальные получили не более 1%.

Источник: телеграм-канал «FONBET Кубок России»
Россия. Кубок Краснодар Спартак Мусаев Мурад Гусев Ролан Челестини Фабио Карседо Хуан Карлос
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1779612734
Сегодня этот "пахан" будет раскоронован.
Ответить
Desma
1779612831
Ну, а если сегодня Спартак продует кубок, то Карседо на выход вместе с призом " Лучшему тренеру FONBET Кубка России сезона‑2025/26"?
Ответить
Номэд
1779613033
Тренер всея Руси сельдерей с 1% говорит о впопулярности бом.жарни.
Ответить
Garrincha58
1779614577
А за какие заслуги? Вот если кубок выиграют тогда ещё можно, а так то за что они вылетели из кубка и если бы не дурацкие правила тогда где был бы Спартак?????
Ответить
Garrincha58
1779614661
Буду болеть за Краснодар
Ответить
Прокс
1779614800
Сегодня коровки вынесут лучшего трениришку СракТака!!!
Ответить
Бумбраш
1779616901
Рано петь диферамбы, сегодняшняя игра покажет кто лучший
Ответить
Литейный 4 (returned)
1779617530
Хряки сегодня, ведомые физруком, которого в пивнушке признали лучшим, заглотят по взрослому. И всем снова станет стыдно за антинародных. Гыгыгы
Ответить
Цугундeр
1779618337
)) Голосование болельщиков "фсей страны" вечером может быть признанным нелегитимным со стороны тех же болельщиков.))
Ответить
k611
1779621832
Ещё финал Кубка России не сыграли, зачем торопиться...
Ответить
Главные новости
Дзюба и Кокорин могут воссоединиться в европейском клубе
15:10
ФотоИгрок «Спартака» перекрестился перед Дюковым
14:21
8
Воспитанник ЦСКА Помазун спел гимн «Спартака» после победы в Кубке
14:07
11
ФотоСемак, Зырянов и Миллер встретились в Петербурге
13:57
9
Губерниев отреагировал на возможный переход Дзюбы в «Спартак»
13:40
6
Карседо хочет пригласить Эмери в Россию
13:28
ФотоЖена Сафонова показала, что вратарь «ПСЖ» ест на ужин
13:19
11
Уволенный из ЦСКА Челестини договорился с новым клубом
13:09
1
Зобнин ответил, стоило ли Соболеву уходить из «Спартака»
12:50
8
«Ты едешь играть на чемпионат мира?» Как в «МЮ» отреагировали на вызов Ибрагимова в сборную России
12:36
3
Все новости
Все новости
Обращение Зобнина к фанатам «Спартака» после взятого Кубка
15:15
Титов поставил оценку «Спартаку» за матч с «Краснодаром»
11:37
2
Газзаев прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале Кубка
08:50
1
Стало известно, что Карседо сказал игрокам «Спартака» перед серией пенальти с «Краснодаром»
01:40
14
Лапочкин определил лучшее судейство в российском сезоне
01:20
8
Костомаров высказался о суперфинале Кубка России
00:32
1
Ветеран «Спартака» – о разбитом Кубке России: «Нигде такого не видел»
Вчера, 23:11
Губерниев – о зимнем новичке «Краснодара»: «Футболист ни о чем»
Вчера, 22:22
5
Генич высказался о работе судей в суперфинале Кубка России
Вчера, 21:51
3
Губерниев пожаловался на «Лужники»: «Всякое говно продают, а кофе нет»
Вчера, 20:57
14
Только один футболист «Спартака» сыграл во всех матчах Кубка России-2025/26
Вчера, 20:49
4
ВидеоУгальде обматерил Литвинова после победы «Спартака» в Кубке России
Вчера, 19:57
15
Губерниев предложил идею, чтобы трофей Кубка России больше не разбивался
Вчера, 19:18
20
Реакция Абаскаля на победу «Спартака» в Кубке России
Вчера, 18:49
3
Раскрыта версия РФС, почему разбился трофей Кубка России
Вчера, 18:30
37
Семин объяснил, почему «Краснодар» провалил концовку сезона
Вчера, 17:51
30
Ловчев назвал главную заслугу Карседо в «Спартаке»
Вчера, 17:23
4
Титов прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России
Вчера, 16:58
11
Стало известно, почему МакSим не приехала на суперфинал Кубка России
Вчера, 16:39
6
Реакция Ловчева на победу «Спартака» в Кубке России
Вчера, 15:48
7
ФотоСтало известно, когда «Спартак» получит новый кубок за 10 миллионов, взамен разбитого
Вчера, 13:58
31
Отец Боселли ответил критикам своего сына
Вчера, 13:12
8
Бубнов – о разбитом «Спартаком» кубке: «Значит, незаслуженно выиграли»
Вчера, 12:58
37
Дмитриев оценил роль Помазуна в победе «Спартака» в Кубке
Вчера, 12:49
1
Дмитриев сказал, почему первым бил пенальти в суперфинале Кубка
Вчера, 11:26
1
Фото«Ростов» потроллил «Спартак» из-за разбитого Кубка
Вчера, 10:46
41
Мостовой посоветовал «Спартаку» кандидата в тренерский штаб
Вчера, 10:21
4
Червиченко: «Чемпионство «Зенита» не честное, трофей «Спартака» более заслуженный»
Вчера, 09:59
29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 