Карседо признали лучшим тренером Кубка России

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо признан лучшим тренером FONBET Кубка России сезона‑2025/26.

Он победил в голосованиии болельщиков. Испанца выбрали 57% проголосовавших. 2-е место занял главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев (34%), а 3-е – экс‑тренер ЦСКА Фабио Челестини (3%). У экс-главного тренера «Динамо» Ролана Гусева 2% голосов, остальные получили не более 1%.