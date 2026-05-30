Гурцкая стыдно за Мостового

Сегодня, 01:11
9

Футбольный агент Тимур Гурцкая осудил слова Александра Мостового про главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

По мнению Мостового, Мусаев должен уйти в отставку по собственному желанию.

  • Краснодарцы финишировали вторыми в РПЛ.
  • Они упустили лидерство в чемпионате за тур до финиша, проиграв «Динамо» (1:2).
  • В суперфинале FONBET Кубка России «быки» потерпели поражение от «Спартака» в серии пенальти.

«Мне стыдно за моего товарища, не могу сказать друга, товарища Мостового, потому что, мне кажется, у него была какая-то…

Не знаю, жара чуть-чуть или обезвоживание организма, потому что такую *** [фигню], которую он сморозил…

Честно говоря, за это стыдно. Говорить, что Мусаев не тренер», – сказал Гурцкая.

Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Краснодар Мусаев Мурад Мостовой Александр Гурцкая Тимур
Комментарии (9)
алдан2014
1780101155
Так вот кто тут под разными никами строчит одну и ту же фразу: стыдно за Спартак!! Попался
Evgenijgerasimov607@gmail
1780112810
Мастака может успокоить только сам Мусай,при встрече заехав ему промеж рог
Kollljan
1780115241
Мостовой знает, что говорит. Мостовой много где поиграл. Мостовой шарит в футболе.
Foxitkuban
1780118669
Мостовой - не футбольный человек
suchi-69
1780121627
Вообще-то всегда стыдно в первую очередь за хряков
_Sasha_
1780123573
У тебя так же было про физрука и Личку)
Интерес
1780124948
Стоит незыблемо футбольная стена,на ней написано: ИДИТЕ ВСЕ ВЫ НА...!
