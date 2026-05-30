Гурцкая стыдно за Мостового

Футбольный агент Тимур Гурцкая осудил слова Александра Мостового про главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

По мнению Мостового, Мусаев должен уйти в отставку по собственному желанию.

Краснодарцы финишировали вторыми в РПЛ.

Они упустили лидерство в чемпионате за тур до финиша, проиграв «Динамо» (1:2).

В суперфинале FONBET Кубка России «быки» потерпели поражение от «Спартака» в серии пенальти.

«Мне стыдно за моего товарища, не могу сказать друга, товарища Мостового, потому что, мне кажется, у него была какая-то…

Не знаю, жара чуть-чуть или обезвоживание организма, потому что такую *** [фигню], которую он сморозил…

Честно говоря, за это стыдно. Говорить, что Мусаев не тренер», – сказал Гурцкая.