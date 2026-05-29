Стал известен третий помощник Игдисамова в ЦСКА

ЦСКА продолжает формировать тренерский штаб на сезон-2026/27.

Помощником главного тренера Дмитрия Игдисамова станет Денис Коростиченко.

Он войдет в штаб армейцев вместе с Виталием Кафановым и Романом Адамовым.

39-летний Коростиченко с 2010 по 2025 год работал в узбекистанских клубах, а в последнее время помогал Игдисамову в молодежке ЦСКА.