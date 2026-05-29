Стал известен третий помощник Игдисамова в ЦСКА

ЦСКА продолжает формировать тренерский штаб на сезон-2026/27.
Помощником главного тренера Дмитрия Игдисамова станет Денис Коростиченко.
Он войдет в штаб армейцев вместе с Виталием Кафановым и Романом Адамовым.
39-летний Коростиченко с 2010 по 2025 год работал в узбекистанских клубах, а в последнее время помогал Игдисамову в молодежке ЦСКА.
- ЦСКА финишировал на пятом месте в РПЛ.
- 39-летний Игдисамов возглавил армейцев 4 мая вместо уволенного Фабио Челестини.
- При нем команда проиграла «Спартаку» (0:1) в кубковом дерби, а также победила «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1) в РПЛ.
- Они начнут летние сборы 22 июня.
