Раскрыто имя нового тренера «Динамо»

Стало известно, кто будет тренером по физподготовке в штабе «Динамо» при Сандро Шварце.
Бело-голубые возобновят сотрудничество с Хосе Пастором Верчили.
48-летний испанец уже работал в «Динамо» в первый заход Шварца и при Славише Йокановиче.
Помимо московского клуба, он ранее сотрудничал с «Кубанью», «Ростовом» и «Рубином».
- Шварц подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года. Он уже возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год.
- Немцу 47 лет. Помимо «Динамо», он работал в «Герте» и «Майнце», а также в американском «Нью-Йорк Ред Буллз».
- «Динамо» завершило сезон-2025/26 на седьмом месте в РПЛ, набрав 45 очков.
Источник: «РБ Спорт»