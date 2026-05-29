Финал ЛЧ РПЛ
Раскрыто имя нового тренера «Динамо»

Вчера, 20:18
5

Стало известно, кто будет тренером по физподготовке в штабе «Динамо» при Сандро Шварце.

Бело-голубые возобновят сотрудничество с Хосе Пастором Верчили.

48-летний испанец уже работал в «Динамо» в первый заход Шварца и при Славише Йокановиче.

Помимо московского клуба, он ранее сотрудничал с «Кубанью», «Ростовом» и «Рубином».

  • Шварц подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года. Он уже возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год.
  • Немцу 47 лет. Помимо «Динамо», он работал в «Герте» и «Майнце», а также в американском «Нью-Йорк Ред Буллз».
  • «Динамо» завершило сезон-2025/26 на седьмом месте в РПЛ, набрав 45 очков.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро
Комментарии (5)
VVM1964
1780075331
Неужто раскрыли таки !)....
...уефан
1780078001
...Козе Пастор Вертел! Ну, теперь ещё на полвека...
zigbert
1780081585
Теперь вместе будут писать сказки. Жаль что не братья Гримм.
Dinamikk
1780085640
Я честно вообще хз зачем кормить сейчас иностранцев? помимо всего главный фактор что нет еврокубков. И это касается не только Динамо. Бабло пилят просто бессовестно все
Чилим.
1780107564
"Раскрыто". Бомба вы продолжаете удивлять своей стилистической безграмотностью. Уберите из редакторов этого двоечника ЕГЭшника.
