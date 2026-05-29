Раскрыто имя нового тренера «Динамо»

Стало известно, кто будет тренером по физподготовке в штабе «Динамо» при Сандро Шварце.

Бело-голубые возобновят сотрудничество с Хосе Пастором Верчили.

48-летний испанец уже работал в «Динамо» в первый заход Шварца и при Славише Йокановиче.

Помимо московского клуба, он ранее сотрудничал с «Кубанью», «Ростовом» и «Рубином».