Смолов поставил миллион рублей на финал Лиги чемпионов

Вчера, 18:43
7

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов раскрыл, на что поставил в финальном матче ЛЧ-2026/27.

Его ставка – 1 миллион рублей с коэффициентом 3.01 на то, что «Арсенал» не забьет «ПСЖ».

Сумма возможного выигрыша – 3 010 000 рублей.

«Я решил сделать очередную ставочку и отмазаться за «Барселону». Думаю, что Мотя не пропустит, «ПСЖ» заберет. «Арсенал не забьет в основное время.

Очевидно, что все болеют за «ПСЖ», потому что там Мотя и Квара», – сказал Смолов в видео, опубликованном в телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Федора Смолова
Лига чемпионов Арсенал ПСЖ Смолов Федор Сафонов Матвей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavburlakovka
1780069792
Комментарий скрыт модератором
Ответить
Император 1
1780069854
Значит Арсенал точно забьёт
Ответить
FFR
1780071029
Почему-то мне кажется, что выиграет Арсенал, и все 3 кубки будут в Англии.
Ответить
волчарик
1780071233
Не заработано пришли, по легкому ушли.
Ответить
ScarlettOgusania
1780074517
по крупному играешь, лудоман..!😝
Ответить
Констриктор
1780075704
Молодец. Деньгами отвечает за свой прогноз. А то ведь много прогнозистов которые на словах чего то там.А деньгами рискнуть на свой прогноз --ссутся. И даже если ставка Смолова не сыграет--не надо закидывать его тапками, он рискнул деньгами. И пох , что сейчас скажут некоторые, что миллион рублей для Смолова это мелочь, главное сам факт.
Ответить
Fju-2
1780081505
Понятное дело, что Мотя не пропустит, ему ведь за это яичницу на завтрак пообещали.
Ответить
