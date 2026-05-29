Смолов поставил миллион рублей на финал Лиги чемпионов

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов раскрыл, на что поставил в финальном матче ЛЧ-2026/27.

Его ставка – 1 миллион рублей с коэффициентом 3.01 на то, что «Арсенал» не забьет «ПСЖ».

Сумма возможного выигрыша – 3 010 000 рублей.

«Я решил сделать очередную ставочку и отмазаться за «Барселону». Думаю, что Мотя не пропустит, «ПСЖ» заберет. «Арсенал не забьет в основное время.

Очевидно, что все болеют за «ПСЖ», потому что там Мотя и Квара», – сказал Смолов в видео, опубликованном в телеграм-канале.