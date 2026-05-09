Мостовой назвал фаворита финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Арсенал»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом».
«Фаворитом однозначно является «ПСЖ», хотя не думал, что они пройдут «Баварию». Думал, немецкая команда откажется в финале. Но судейство было на стороне «ПСЖ», в их ворота должны были давать два пенальти, но не дали. Почему? Пишут, что «Бавария» даже запросила материалы, чтобы судей наказали.
«Арсенал» больше 20 лет не выходил в финал, но у них есть свои козыри. Это хорошая команда, которая попала в финал не просто так. Но 55 на 45 в пользу «ПСЖ», – сказал Мостовой.
- Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште. «ПСЖ» защищает титул.
- «Арсенал» вышел в финал главного еврокубка впервые с 2006 года. Тогда в Париже команда Арсена Венгера вела 1:0 против «Барселоны», но в итоге уступила со счетом 1:2. Лондонцы ранее не выигрывали Лигу чемпионов.
- После финала Лиги чемпионов футболисты отправятся готовиться к чемпионату мира-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Источник: Metaratings