Мостовой назвал фаворита финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Арсенал»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом».

«Фаворитом однозначно является «ПСЖ», хотя не думал, что они пройдут «Баварию». Думал, немецкая команда откажется в финале. Но судейство было на стороне «ПСЖ», в их ворота должны были давать два пенальти, но не дали. Почему? Пишут, что «Бавария» даже запросила материалы, чтобы судей наказали.

«Арсенал» больше 20 лет не выходил в финал, но у них есть свои козыри. Это хорошая команда, которая попала в финал не просто так. Но 55 на 45 в пользу «ПСЖ», – сказал Мостовой.