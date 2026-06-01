Глушаков ответил, превзошел ли Сафонов Акинфеева

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о финале Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» с российским вратарем Матвеем Сафоновым обыграл «Арсенал» (1:1, по пенальти 4:3).

«Мы посмотрели типичный финал. Играли именно те команды, которые и должны были дойти до решающего матча. Было интересно смотреть с точки зрения борьбы и накала, но моментов было совсем немного. Из-за этого и у Матвея Сафонова было мало работы во время игры.

Конечно, мы все хотим, чтобы Матвей получил приз Яшина и стал лучшим вратарем года. Ровно как и в случае с Хвичей Кварацхелией, который может выиграть «Золотой мяч». Думаю, все в России надеются, что это произойдет.

Сафонов превзошел Акинфеева? Могу сказать, что у Матвея уже две выигранных Лиги Чемпионов, а Игорь себя в Европе так и не попробовал. Несмотря на это, мне кажется, что сравнивать их сейчас не стоит. Лучше сделать это через несколько лет, когда Сафонов тоже будет близок к завершению карьеры», – сказал Глушаков.