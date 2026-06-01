Глушаков ответил, превзошел ли Сафонов Акинфеева

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о финале Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» с российским вратарем Матвеем Сафоновым обыграл «Арсенал» (1:1, по пенальти 4:3).
«Мы посмотрели типичный финал. Играли именно те команды, которые и должны были дойти до решающего матча. Было интересно смотреть с точки зрения борьбы и накала, но моментов было совсем немного. Из-за этого и у Матвея Сафонова было мало работы во время игры.
Конечно, мы все хотим, чтобы Матвей получил приз Яшина и стал лучшим вратарем года. Ровно как и в случае с Хвичей Кварацхелией, который может выиграть «Золотой мяч». Думаю, все в России надеются, что это произойдет.
Сафонов превзошел Акинфеева? Могу сказать, что у Матвея уже две выигранных Лиги Чемпионов, а Игорь себя в Европе так и не попробовал. Несмотря на это, мне кажется, что сравнивать их сейчас не стоит. Лучше сделать это через несколько лет, когда Сафонов тоже будет близок к завершению карьеры», – сказал Глушаков.
- 27-летний Сафонов во второй раз в карьере выиграл Лигу чемпионов и завоевал 8-й трофей за два сезона в составе парижан.
- 40-летний Акинфеевв провел всю карьеру в ЦСКА.