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Глушаков ответил, превзошел ли Сафонов Акинфеева

1 июня, 13:17
11

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о финале Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» с российским вратарем Матвеем Сафоновым обыграл «Арсенал» (1:1, по пенальти 4:3).

«Мы посмотрели типичный финал. Играли именно те команды, которые и должны были дойти до решающего матча. Было интересно смотреть с точки зрения борьбы и накала, но моментов было совсем немного. Из-за этого и у Матвея Сафонова было мало работы во время игры.

Конечно, мы все хотим, чтобы Матвей получил приз Яшина и стал лучшим вратарем года. Ровно как и в случае с Хвичей Кварацхелией, который может выиграть «Золотой мяч». Думаю, все в России надеются, что это произойдет.

Сафонов превзошел Акинфеева? Могу сказать, что у Матвея уже две выигранных Лиги Чемпионов, а Игорь себя в Европе так и не попробовал. Несмотря на это, мне кажется, что сравнивать их сейчас не стоит. Лучше сделать это через несколько лет, когда Сафонов тоже будет близок к завершению карьеры», – сказал Глушаков.

  • 27-летний Сафонов во второй раз в карьере выиграл Лигу чемпионов и завоевал 8-й трофей за два сезона в составе парижан.
  • 40-летний Акинфеевв провел всю карьеру в ЦСКА.

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Источник: Sport24
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал ПСЖ Акинфеев Игорь Глушаков Денис Сафонов Матвей
Комментарии (11)
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lek!
1780311529
По выигранным кубков ЛЧ он его переплюнул. Игорю в свое времЯ нужно было уходить с РПЛ и попробовать себя за бугром . в Истории будет Мотя с 2 кубками ЛЧ , у него есть еще время выиграть еще больше.
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Good_win_ФКСМ
1780312651
сравнивать Сафонова и Дырку глупо))) первый выиграл на клубном уровне ВСЕ, второй - в той же ЛЧ отличился лишь "вечным" рекордом по количеству матчей с дырками... и это еще не берем в расчет все те ляпы и бабочки, из-за которых сборная на двух ЧЕ (2012, 2016), в одном отборочном турнире (домашний матч с Хорватией)к ЧМ2010 и одном ЧМ-2014 из-за конкретных ляпов дырки не вышла из группы....
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4епуха
1780313983
Акинфеев взял кубок в ЦСКА!!! А Сафонов в самом дорогом клубе мира, там состав один из лучших!! Их вообще не целесообразно сравнивать, можно будет лет через 10-20!! Хотя Софонов один из лучших вратарей России, но сравнивать сейчас их преждевременно!!! Это как сравнить Пеле и Месси!
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sochi-2013
1780315551
У Игоря тоже рекорд. Правда с приставкой анти. Но рекорд же!
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boris63
1780316325
Бомба прекратите ахинею со сравнениями, один уже закончил, другой только начал.Ещё неизвестно, что будет с Сафоновым через пару тройку лет.
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