Мамаев одним словом описал судейство в финале Лиги чемпионов

Экс-игрок сборной России Павел Мамаев дал негативную оценку работе немецкого арбитра Даниэля Зиберта, обслуживавшего финальный матч ЛЧ между «Арсеналом» и «ПСЖ».

Парижане победили в серии пенальти со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

«ПСЖ» стал победителем ЛЧ во 2-м сезоне подряд.

– Мне не очень понравилось судейство в финале, арбитр отработал плохо.

В концовке первого тайма не дал «Арсеналу» подать угловой. Вы за весь этот сезон хоть раз видели такое?

Да, переиграли уже 20 секунд, но я не могу вспомнить, когда видел подобное в последний раз. А пенальти на Мадуэке не был?

– Мне кажется, нет. Борьба за позицию, он завалился.

– Дело в том, что судья даже смотреть не стал. Я считаю, что судейство было безобразным!

Мне показалось, что арбитр поддушивал «Арсенал». Не дал подать угловой, спорные нарушения свистел в пользу «ПСЖ». Если что, я за «Арсенал» не болею и не очень его люблю.