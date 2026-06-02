Клуб, занявший 3-е место в Примере, сменил тренера

«Вильярреал» назначил Иньиго Переса на пост главного тренера команды.
Он подписал контракт с клубом на 3 года.
38-летний Перес ранее возглавлял «Райо Вальекано», с которым добрался до финала Лиги конференций.
- По окончании сезона пост главного тренера «Вильярреала» покинул Марселино Гарсия Тораль, возглавлявший команду с ноября 2023 года.
- В минувшем сезоне «желтая подводная лодка» заняла 3-е место в чемпионате Испании, опередив «Атлетико». «Вильярреал» выступит в общем этапе Лиги чемпионов-2026/27.
Источник: официальный сайт «Вильярреала»