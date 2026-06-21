В Примеру вернулся клуб, унижавший «Зенит»

«Малага» вернулась в Ла Лигу спустя семь лет после победы над «Альмерией» в финале плей-офф Сегунды.
Андалусийский клуб сыграл вничью в первом матче (0:0), а во втором одержал победу со счетом 2:1.
- «Малага» не выступала в высшем испанском дивизионе с сезона-2017/18. За годы отсутствия команда опускалась даже в третий дивизион.
- Прямыми путевками в Ла Лигу по итогам сезона в Сегунде завладели «Расинг» и «Депортиво», финишировавшие на первом и втором местах.
- В 2012 году «Малага» разгромила «Зенит» в Лиге чемпионов со счетом 3:0.
Источник: «Бомбардир»