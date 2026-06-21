Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В Примеру вернулся клуб, унижавший «Зенит»

Сегодня, 11:10
22

«Малага» вернулась в Ла Лигу спустя семь лет после победы над «Альмерией» в финале плей-офф Сегунды.

Андалусийский клуб сыграл вничью в первом матче (0:0), а во втором одержал победу со счетом 2:1.

  • «Малага» не выступала в высшем испанском дивизионе с сезона-2017/18. За годы отсутствия команда опускалась даже в третий дивизион.
  • Прямыми путевками в Ла Лигу по итогам сезона в Сегунде завладели «Расинг» и «Депортиво», финишировавшие на первом и втором местах.
  • В 2012 году «Малага» разгромила «Зенит» в Лиге чемпионов со счетом 3:0.

Еще по теме:
Семак прокомментировал покупку защитника «Балтики» 2
Семак прокомментировал новое опоздание Вендела 7
«Зенит» пригрозил Венделу из-за нового опоздания 18
Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Малага Зенит
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1782029687
Ну ?! Ляяяя ,радость то какая ! Ну теперь заживёёёёём .
Ответить
ziborock
1782029750
Да кто только вечно столетнюю Зинку не нагибал?! И что, на всех обращать внимание?!
Ответить
Semenycch
1782029790
Где хрюкающее стадо? Почему до сих пор не ломанулось обсуждать эту "новость"? 🙂
Ответить
almanev
1782029813
Криво написано
Ответить
Литейный 4 (returned)
1782032538
С разницей в 1 мяч унижали? Статью писал явно бухай спартач! Гыгыгы
Ответить
knikos
1782034632
Ну если рассуждать в стиле "Срачандира" , то - чемпионом Германии снова стала Бавария , которую Зенит унизил 4:0 ... Ну и так далее , можно поискать и найти много подобных примеров из прошлого многих команд ... Кто что ищет ... как в анекдоте с адмиралом ...
Ответить
Strige
1782035524
Да Зенит унижали все кому ни лень, времени не хватит всех вспоминать ))
Ответить
_Sasha_
1782041534
Зпрф
Ответить
рылы
1782047274
справедливости ради, тогда в малаге был шейх, который затащил их в лч. и такие игроки, как иско, демичелис, роке санта крус, хавьер савиола. и тренер пеллегрини впридачу. тогда малага и у милана дома выиграла. и зенит, кстати, тоже победил на сан-сиро. 7 очков, 3 место. не так и плохо для того времени.
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
60
Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги
16:08
10 величайших игроков в истории ЧМ по версии Goal
15:57
Позиция «Динамо» по трансферу Тюкавина в «Зенит»
15:10
6
Определился последний участник нового сезона Первой лиги
14:31
2
«Зенит» сыграет с аргентинским клубом
14:15
Семин назвал команду ЧМ-2026, которая вызывает у него восхищение
13:59
«Краснодар» проиграл «Локомотиву» в гонке за чемпиона России в составе «Зенита»
13:39
5
«Локомотив» подписывает экс-зенитовца
13:11
«Напоминает Андрюху Диканя»: Ребров – о вратаре ЧМ-2026
12:55
Все новости
Все новости
Агенты Саласа отреагировали на новость об интересе «Спартака»
13:46
4
В Примеру вернулся клуб, унижавший «Зенит»
11:10
21
Заявление «Реала» по Олисе
00:11
«Спартак» предложил 10 миллионов за испанского защитника
Вчера, 20:53
24
Досье на будущего новичка «Спартака» Параду
Вчера, 19:16
22
40-летний экс-игрок «Реала» перенес сердечный приступ
Вчера, 15:15
«Реал» открыт для продажи трех игроков
Вчера, 01:17
Испанский футболист готов перейти в «Спартак» за 6 миллионов
Вчера, 01:00
9
Воспитанник «Барсы» Кукурелья объяснил, почему перешел в «Реал»
19 июня
Несколько топ-клубов РПЛ заинтересованы в Захаряне
19 июня
6
«Динамо» находится в диалоге с Захаряном
19 июня
2
Шварц высказался о возможном возвращении Захаряна в «Динамо»
19 июня
2
Назван самый красивый игрок ЧМ-2026
19 июня
14
В «Барселоне» определились с возможной продажей вингера в Саудовскую Аравию
19 июня
«Ливерпуль» выкупил вингера сборной Испании за 40 миллионов
18 июня
1
«Реал» рассматривает трех полузащитников
18 июня
«Реал» может потратить 360 миллионов на двух футболистов
18 июня
2
В «Севилье» сказали, будут ли бороться за Угальде
18 июня
5
Стало известно, сможет ли «Реал» выкупить игрока сборной Испании у «Ливерпуля»
18 июня
Фото«Реал» подписал 3-го новичка после назначения Моуринью
18 июня
2
«Реал» начнет переговоры по трансферу игрока сборной Аргентины
18 июня
3
«Реал» расторг контракт с 3-кратным победителем Лиги чемпионов
17 июня
1
Жиру высказался о том, что Мбаппе побил его рекорд по голам за сборную Франции
17 июня
1
«Реал» подписал экс-полузащитника «Манчестер Сити»
17 июня
Чернов рассказал, общался ли с Карседо перед уходом из «Спартака»
17 июня
У Испании всего три победы на ЧМ после титула 2010 года
17 июня
Новичок «Реала» Кукурелья шокировал партнеров по сборной Испании
17 июня
Мбаппе приблизился к рекорду Клозе по голам на ЧМ, опередив Месси и Пеле
17 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 