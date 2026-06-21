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Хави назвал Майкла Джордана в мире футбола

21 июня, 23:17
3

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави высоко отозвался о Лионеле Месси. Он назвал его футбольным Майклом Джорданом.

«Мне нравится говорить, что он – Майкл Джордан от футбола. В футболе ему нет равных. Он превзошел великих игроков прошлого благодаря своему долголетию: последние 20 лет именно он был лучшим. И даже сейчас, спустя столько времени, он выходит на поле и продолжает это доказывать.

Его менталитет просто невероятен. Для меня именно это отличает его от всех остальных. Он не выносит поражений. У него идеальный характер для футбола и идеальные физические данные: его тело словно создано специально для этой игры. Забудьте о голах, которые он забил Алжиру; посмотрите на его игру в целом, на его физическую форму, на ту невероятную целеустремленность и амбиции, с которыми он выходит на поле. У него менталитет чемпиона, которому, вероятно, никогда не будет равных.

Я понял, что он обладает исключительным талантом, еще когда ему было 16 лет, но то, что он смог оставаться на таком уровне так долго, – поистине выдающееся достижение. Я благодарен судьбе за то, что играл вместе с Лео и оказался его современником. Не думаю, что мы когда-нибудь снова увидим такого футболиста, как он», – сказал Хави.

  • 38-летний Месси выступает за «Интер Майами». Сейчас он играет за сборную Аргентины на ЧМ-2026.
  • В 2022 году национальная команда стала чемпионом мира. Месси был ее капитаном.

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Источник: The Athletic
США. МЛС Чемпионат мира Интер Майами Месси Лионель Хави
Комментарии (3)
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alewasurch
1782078585
Комментарий скрыт модератором
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odessakmv
1782091623
ну, то такэ (в плане сравнения)... но спорить о величии и влиянии на свой вид спорта и его популярность каждого из них бессмысленно. Оба Великие Спортсмены (несмотря на значительную разницу в росте 🤣🤣🤣)!!!!
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алдан2014
1782096844
Трудно не согласиться. В наше время играет целая плеяда фантастических игроков
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