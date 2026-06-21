Агенты Саласа отреагировали на новость об интересе «Спартака»

Агентство Gersh, представляющее интересы защитника «Севильи» Кике Саласа, опровергло данные об интересе «Спартака» к футболисту.
Ранее издание Ficherio распространило информацию, согласно которой московский клуб якобы направил предложение в размере 10 миллионов евро за 24-летнего испанца.
«Об интересе «Спартака» к Саласу у нас нет информации. Мы впервые слышим об этом», – сказали в агентстве футболиста.
- В минувшем сезоне Салас провел 28 матчей за андалусийцев во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами.
- Transfermarkt оценивает Саласа в 14 миллионов евро.
- В сборную Испании Кике не вызывается.
Источник: «Матч ТВ»