Агенты Саласа отреагировали на новость об интересе «Спартака»

Агентство Gersh, представляющее интересы защитника «Севильи» Кике Саласа, опровергло данные об интересе «Спартака» к футболисту.

Ранее издание Ficherio распространило информацию, согласно которой московский клуб якобы направил предложение в размере 10 миллионов евро за 24-летнего испанца.

«Об интересе «Спартака» к Саласу у нас нет информации. Мы впервые слышим об этом», – сказали в агентстве футболиста.