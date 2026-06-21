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  • Агенты Саласа отреагировали на новость об интересе «Спартака»

Агенты Саласа отреагировали на новость об интересе «Спартака»

Сегодня, 13:46
4

Агентство Gersh, представляющее интересы защитника «Севильи» Кике Саласа, опровергло данные об интересе «Спартака» к футболисту.

Ранее издание Ficherio распространило информацию, согласно которой московский клуб якобы направил предложение в размере 10 миллионов евро за 24-летнего испанца.

«Об интересе «Спартака» к Саласу у нас нет информации. Мы впервые слышим об этом», – сказали в агентстве футболиста.

  • В минувшем сезоне Салас провел 28 матчей за андалусийцев во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами.
  • Transfermarkt оценивает Саласа в 14 миллионов евро.
  • В сборную Испании Кике не вызывается.

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Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Севилья Спартак Салас Кике
Комментарии (4)
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Прокс
1782041543
Нахрен ему в это свинарник ехать,он же не гомо.сятина,а то кроме как Раинки был.ядинки,Гудвилла, шахтёра Спартача и Юбиляра его никто не будет убложать,хотя Москва-швейные пигалосы баблом заманивают,обещая чемпионства в течении 10 -30 лет!!!
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Литейный 4 (returned)
1782045707
Мы впервые слышем о существовании Спартака. Гыгыгы
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алдан2014
1782046145
Смотрю все местные Петросяны высказались😂. И вам не хворать
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alefreddy
1782046449
ценник набивают агенты а спроса клубов нет-утка
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