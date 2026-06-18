«Реал» может потратить 360 миллионов на двух футболистов

Мадридский «Реал» после подписания Ибраима Конате, Марка Кукурельи, Дензела Дюмфриса и Бернарду Силвы планирует совершить еще два топ-трансфера.

Главная цель клуба – правый вингер «Баварии» Майкл Олисе.

Президент «Реала» Флорентино Перес собирается предложить за француза более 200 миллионов евро. Вероятно, сумма сделки составит около 220 миллионов.

Также мадридцы сохраняют интерес к полузащитнику «Челси» Энцо Фернандесу. Сообщалось, что покупка аргентинца обойдется в почти 140 миллионов евро.

Чтобы выделить 360 миллионов на желаемые приобретения, «Реалу» придется продать кого-то из ведущих игроков. Скорее всего, в сезоне-2026/27 в команде не будет либо Федерико Вальверде, либо Орельена Чуамени, либо обоих.