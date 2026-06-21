Реакция Бэйла на возвращение Моуринью в «Реал»

Бывший нападающий «Реала» Гарет Бэйл отреагировал на назначение Жозе Моуринью главным тренером мадридской команды.

«Жозе – опытный тренер, как Карло Анчелотти. Надеюсь, он сможет наладить атмосферу в раздевалке и объединить команду. Карло великолепно управлял коллективом. В большом клубе, вроде «Реала», не нужно особо тренировать – нужно управлять эго игроков. У Моуринью тоже есть такой опыт. Он давит на игроков лишь для того, чтобы выжать из них максимум», – цитирует Бэйла The Athletic.