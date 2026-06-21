Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция Бэйла на возвращение Моуринью в «Реал»

Вчера, 21:15
2

Бывший нападающий «Реала» Гарет Бэйл отреагировал на назначение Жозе Моуринью главным тренером мадридской команды.

«Жозе – опытный тренер, как Карло Анчелотти. Надеюсь, он сможет наладить атмосферу в раздевалке и объединить команду. Карло великолепно управлял коллективом. В большом клубе, вроде «Реала», не нужно особо тренировать – нужно управлять эго игроков. У Моуринью тоже есть такой опыт. Он давит на игроков лишь для того, чтобы выжать из них максимум», – цитирует Бэйла The Athletic.

  • «Реал» 11 июня объявил о подписании с Моуринью контракта на три года.
  • 63-летний португалец уже тренировал мадридцев в 2010–2013 годах.
  • До Жозе «Реал» возглавлял Альваро Арбелоа.

Еще по теме:
Рюдигер высказался о назначении Моуринью в «Реал»
«Реал» оформил 1-й трансфер после возвращения Моуринью 4
Раскрыто имя одного из помощников Моуринью в «Реале»
Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Бэйл Гарет Моуринью Жозе
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
margoroshkov
1782066504
Комментарий скрыт модератором
Ответить
Таврида
1782066510
Уже получал 0-5 от Барсы, опыт есть.
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
61
Баринов спустя полгода может уйти из ЦСКА
03:27
4
ЧМ-2026. Сборная Кабо-Верде вновь сотворила сенсацию, не проиграв Уругваю (2:2)
03:04
3
Игрок «Краснодара» стал автором первого гола в истории Кабо-Верде на ЧМ
01:38
Ибрагимовичу не понравился матч ЧМ-2026: «Уснул, не хочу тратить на это слова»
01:33
2
ЧМ-2026. Бельгия в меньшинстве не сумела победить Иран (0:0)
00:00
8
Мбаппе назвал двух лучших футболистов мира: «Это очевидно»
Вчера, 23:40
1
Фото«В надежных руках»: девушка Ямаля посетила матч с Саудовской Аравией
Вчера, 23:30
1
Хави назвал Майкла Джордана в мире футбола
Вчера, 23:17
2
Игрок Португалии ответил, заставляют ли игроков сборной пасовать на Роналду
Вчера, 22:50
Все новости
Все новости
Фото«В надежных руках»: девушка Ямаля посетила матч с Саудовской Аравией
Вчера, 23:30
1
Эмоции 18-летнего Ямаля после первого в карьере гола на чемпионате мира
Вчера, 21:50
Реакция Бэйла на возвращение Моуринью в «Реал»
Вчера, 21:15
2
Ямаль попал в топ-10 самых молодых авторов голов на ЧМ: обошел Месси, но уступил Сычеву
Вчера, 20:25
18-летний Ямаль забил дебютный гол на ЧМ
Вчера, 19:26
В «Реале» определились с будущим Вальверде и могут продать одного из французов
Вчера, 18:48
1
Агенты Саласа отреагировали на новость об интересе «Спартака»
Вчера, 13:46
5
В Примеру вернулся клуб, унижавший «Зенит»
Вчера, 11:10
25
Заявление «Реала» по Олисе
Вчера, 00:11
«Спартак» предложил 10 миллионов за испанского защитника
20 июня
24
Досье на будущего новичка «Спартака» Параду
20 июня
22
40-летний экс-игрок «Реала» перенес сердечный приступ
20 июня
«Реал» открыт для продажи трех игроков
20 июня
Испанский футболист готов перейти в «Спартак» за 6 миллионов
20 июня
10
Воспитанник «Барсы» Кукурелья объяснил, почему перешел в «Реал»
19 июня
Несколько топ-клубов РПЛ заинтересованы в Захаряне
19 июня
6
«Динамо» находится в диалоге с Захаряном
19 июня
2
Шварц высказался о возможном возвращении Захаряна в «Динамо»
19 июня
2
Назван самый красивый игрок ЧМ-2026
19 июня
14
В «Барселоне» определились с возможной продажей вингера в Саудовскую Аравию
19 июня
«Ливерпуль» выкупил вингера сборной Испании за 40 миллионов
18 июня
1
«Реал» рассматривает трех полузащитников
18 июня
«Реал» может потратить 360 миллионов на двух футболистов
18 июня
2
В «Севилье» сказали, будут ли бороться за Угальде
18 июня
5
Стало известно, сможет ли «Реал» выкупить игрока сборной Испании у «Ливерпуля»
18 июня
Фото«Реал» подписал 3-го новичка после назначения Моуринью
18 июня
2
«Реал» начнет переговоры по трансферу игрока сборной Аргентины
18 июня
3
«Реал» расторг контракт с 3-кратным победителем Лиги чемпионов
17 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 