Реакция Бэйла на возвращение Моуринью в «Реал»

Бывший нападающий «Реала» Гарет Бэйл отреагировал на назначение Жозе Моуринью главным тренером мадридской команды.
«Жозе – опытный тренер, как Карло Анчелотти. Надеюсь, он сможет наладить атмосферу в раздевалке и объединить команду. Карло великолепно управлял коллективом. В большом клубе, вроде «Реала», не нужно особо тренировать – нужно управлять эго игроков. У Моуринью тоже есть такой опыт. Он давит на игроков лишь для того, чтобы выжать из них максимум», – цитирует Бэйла The Athletic.
- «Реал» 11 июня объявил о подписании с Моуринью контракта на три года.
- 63-летний португалец уже тренировал мадридцев в 2010–2013 годах.
- До Жозе «Реал» возглавлял Альваро Арбелоа.
Источник: «Бомбардир»