«Что там играть? Дрова»: Губерниев и Радимов уверены, что сдержали бы нынешнего Роналду

Владислав Радимов и Дмитрий Губерниев оценили уровень игры нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Они заявили об этом, анализируя игру сборной Испании с Саудовской Аравией (4:0).
Радимов: Дим [Губерниев], против Криштиану Роналду и мы с тобой сыграем. Удержим. Примерно на той же скорости.
Губерниев: Против нынешнего – что там играть? Дрова.
Радимов. Вот они и играют. А здесь у тебя Оярсабаль и Ямаль бегут на полной скорости. Конечно, сложнее.
- 41-летний Роналду провалился в 1-м туре ЧМ-2026 с ДР Конго (1:1). Он отыграл весь матч, но не сумел отметиться результативными действиями.
- В игре 2-го тура Португалия встретится с Узбекистаном. Матч пройдет 23 июня.
Источник: «Матч ТВ»