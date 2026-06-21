«Что там играть? Дрова»: Губерниев и Радимов уверены, что сдержали бы нынешнего Роналду

Владислав Радимов и Дмитрий Губерниев оценили уровень игры нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Они заявили об этом, анализируя игру сборной Испании с Саудовской Аравией (4:0).

Радимов: Дим [Губерниев], против Криштиану Роналду и мы с тобой сыграем. Удержим. Примерно на той же скорости.

Губерниев: Против нынешнего – что там играть? Дрова.

Радимов. Вот они и играют. А здесь у тебя Оярсабаль и Ямаль бегут на полной скорости. Конечно, сложнее.