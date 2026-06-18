«Реал» подписал 3-го новичка после назначения Моуринью

«Реал» заключил контракт с защитником Ибраимой Конате.
Соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года.
Ранее игрок покинул «Ливерпуль» на правах свободного агента.
Это 3-й трансфер «Реала», о котором было официально объявлено, после возвращения Жозе Моуринью на пост главного тренера мадридцев. Ранее «сливочные» приобрели у «Челси» защитника Марка Кукурелью. Также они подписали полузащитника Бернарду Силву, перешедшего из «Манчестер Сити».
- 27-летний Конате в этом сезоне провел за «Ливерпуль» 51 матч, забил 2 гола.
- Он выступает на ЧМ-2026 в составе сборной Франции.
Источник: официальный сайт «Реала»