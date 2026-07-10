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  • ЧМ-2026. Испания вырвала победу над Бельгией (2:1) и вышла в полуфинал

ЧМ-2026. Испания вырвала победу над Бельгией (2:1) и вышла в полуфинал

10 июля, 23:59
21

Сборная Испании в 1/4 финала чемпионата мира-2026 победила сборную Бельгии. Команды забили три гола.

На 88-й минуте у испанцев решающий гол забил Микель Мерино.

У Бельгии единственный гол забил Шарль Де Кетеларе.

В полуфинале команда Луиса де ла Фуэнте встретится со сборной Франции.

Чемпионат мира. 1/4 финала
Испания - Бельгия - 2:1 (1:1) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Ф. Руис, 30; 1:1 - Ш. Де Кетеларе, 41; 2:1 - М. Мерино, 88.
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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Испания. Примера Бельгия Испания
Комментарии (21)
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Alex Atuan
1783717339
Матч понравился, Бельгия достойно играла, но форс мажор в виде потери Куртуа сказался, мяч второй однозначно вратарский. Генич дебил из дебилов которому надо пожизненно запретить комментировать матчи наряду с Черданцевым.
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Mirak92
1783717460
Гнидыч все впечатление от матча обосрал, черт лысый
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Император Бомжей
1783717498
Испания на голову прям сильней была! Матч вообще не зашел, скучный..
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VVM1964
1783717605
Viva la Furia Roja! - не без фарта конечно, но испанцы всё же были сильнее и заслуженно победили !!! И помимо того, что изначально болею за них, полуфинал Франция-Испания обещает быть чумовым !!! И, пожалуй тут испанцам фортуна потребуется в полной мере...
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Юбиляр
1783717833
Бельгийцы отлично выступили на ЧМ и не взирая на поражение 👍️
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Из Твери Леха
1783717837
Хороши гешпанцы, за исключением чудоковатого вратаря. Бельгия тоже достойна играла, но это их максимум в этой игре. Вообще иногда порой так хочется чтобы в футболе, как и в гандболе, например, наказывали за пассивную игру, за все эти автобусы вечные со стоянием всей командой на своей половине поля. Просто весь матч, по сути, Испания доминировала и 1-1 в основное время было бы немного несправедливым. Полуфинал будет несомненно крутым.
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knikos
1783717958
Прямо перед решающим голом ... Игрок двинулся в свободную зону с мячём . Я : " Эй бельгийцы ! А где опорники ? Он же сейчас совершенно свободно ударит , а в воротах - не Куртуа" ... А сейчас думаю : накаркал или в воду глядел ... Ну а по делу - Испания сильнее и по праву вышла в полуфинал . Сенсации не получилось . Полуфинал будет - жара !
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ScarlettOgusania
1783718002
затолкали таки на последних минутах, бельгийцам уже было не отыграться, видно было по лицам... Испания - Франция, отличный полуфинал, достойный финала...🤩
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Император 1
1783718058
Очевиднейший итог. У Испании по-прежнему большие проблемы с реализацией.
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k611
1783750120
Полуфинал Франция - Испания это конечно интересно. Посмотрим на сборные в деле с серьёзным соперником.
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