ЧМ-2026. Испания вырвала победу над Бельгией (2:1) и вышла в полуфинал

Сборная Испании в 1/4 финала чемпионата мира-2026 победила сборную Бельгии. Команды забили три гола.
На 88-й минуте у испанцев решающий гол забил Микель Мерино.
У Бельгии единственный гол забил Шарль Де Кетеларе.
В полуфинале команда Луиса де ла Фуэнте встретится со сборной Франции.
Чемпионат мира. 1/4 финала
Испания - Бельгия - 2:1 (1:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Ф. Руис, 30; 1:1 - Ш. Де Кетеларе, 41; 2:1 - М. Мерино, 88.
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Источник: «Бомбардир»