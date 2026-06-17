«Реал» расторг контракт с 3-кратным победителем Лиги чемпионов

«Реал» договорился о досрочном прекращении сотрудничества с полузащитником Дани Себальосом.
Стороны расторгли контракт, действующий до 30 июня 2027 года.
29-летний футболист собирается вернуться в «Бетис» в качестве свободного агента. Ранее им интересовался «Аякс».
В ходе переговоров с «Реалом» Себальос отказался от зарплаты за оставшийся год.
- Мадридцы покупали хавбека в 2017-м за 16,5 млн евро.
- Его статистика в составе «Реала»: 215 матчей, 7 голов, 16 ассистов.
- Себальоса отдавали в аренду «Арсеналу».
Источник: AS