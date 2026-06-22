Названа сумма, за которую «Севилья» может отпустить Саласа в «Спартак»

«Спартак» рассматривает варианты усиления обороны в летнее трансферное окно.

В шорт-листе «Спартака» действительно есть центральный защитник «Севильи» Кике Салас. При этом в списке есть и другие кандидаты из европейских клубов.

Сообщается, что «Севилья» не собирается продавать Саласа дешевле 15 миллионов евро. В клубе рассчитывают на него как на ключевого футболиста и готовы рассмотреть только очень щедрое предложение. Пока официальных запросов по игроку в клуб не поступало.