Названа сумма, за которую «Севилья» может отпустить Саласа в «Спартак»

«Спартак» рассматривает варианты усиления обороны в летнее трансферное окно.
В шорт-листе «Спартака» действительно есть центральный защитник «Севильи» Кике Салас. При этом в списке есть и другие кандидаты из европейских клубов.
Сообщается, что «Севилья» не собирается продавать Саласа дешевле 15 миллионов евро. В клубе рассчитывают на него как на ключевого футболиста и готовы рассмотреть только очень щедрое предложение. Пока официальных запросов по игроку в клуб не поступало.
- 24-летний Салас в прошлом сезоне провел за «Севилью» 28 матчей, забил 3 гола.
- Срок его контракта с андалусийцами рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»