«Спартак» может включить в сделку по Саласу своего форварда

«Спартак» и «Севилья» обсуждают обмен центрального защитника Кике Саласа на нападающего Манфреда Угальде.

Московский клуб увеличил предложение по Саласу с 5 до 10 миллионов евро после того, как зимой севильцы отклонили первую оферту. Воспитанник «Севильи», глубоко привязанный к клубу и удачно проведший сезон под руководством Луиса Гарсии Пласы, пока не дает окончательного согласия на переезд в Россию.

Спортивный директор «Севильи» Хосе Игнасио Наварро предложил включить в сделку 24-летнего коста-риканского форварда «Спартака» Угальде. Агент игрока Курт Морсинк уже начал активно предлагать нападающего европейским клубам, приоритетным вариантом для которого является «Севилья».

Московский клуб настаивает на возврате большей части из 13 миллионов евро, выплаченных в свое время «Твенте», и не соглашается на прямой обмен без фиксированной денежной доплаты со стороны испанцев.