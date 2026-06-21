В «Реале» определились с будущим Вальверде и могут продать одного из французов

«Реал» не рассматривает вариант с продажей полузащитника Федерико Вальверде.
К футболисту есть интерес из Англии, но в «Мадриде» считают хавбека ключевым игроком будущего проекта.
Ожидается, что Вальверде останется игроком основного состава «Реала». При этом новый сезон будет иметь для полузащитника решающее значение, чтобы вернуть расположение клуба и болельщиков.
При этом «Реалу» нужно компенсировать расходы на трансферы. Поэтому клуб готов продать одного из полузащитников. «Сливочные» готовы рассмотреть возможность ухода одного из французов Эдуардо Камавинга или Орельена Чуамени.
- 27-летний Вальверде в минувшем сезоне провел за «Реал» 49 матчей, забил 9 голов, сделал 13 ассистов. Сейчас он играет за Уругвай на ЧМ-2026.
- 26-летний Чуамени в сезоне-2025/26 сыграл за «сливочных» в 49 встречах, отметился 2 голами и 2 ассистами. Он выступает за сборную Франции на ЧМ-2026.
- 23-летний Камавинга в прошлом сезоне провел за «Мадрид» 43 игры, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
Источник: As