В «Реале» определились с будущим Вальверде и могут продать одного из французов

«Реал» не рассматривает вариант с продажей полузащитника Федерико Вальверде.

К футболисту есть интерес из Англии, но в «Мадриде» считают хавбека ключевым игроком будущего проекта.

Ожидается, что Вальверде останется игроком основного состава «Реала». При этом новый сезон будет иметь для полузащитника решающее значение, чтобы вернуть расположение клуба и болельщиков.

При этом «Реалу» нужно компенсировать расходы на трансферы. Поэтому клуб готов продать одного из полузащитников. «Сливочные» готовы рассмотреть возможность ухода одного из французов Эдуардо Камавинга или Орельена Чуамени.