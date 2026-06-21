Эмоции 18-летнего Ямаля после первого в карьере гола на чемпионате мира

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль поделился впечатлениями от победы над Саудовской Аравией.

Испанцы выиграли в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 со счетом 4:0.

18-летний Ямаль забил дебютный гол на чемпионате мира и вошел в топ-10 самых молодых авторов голов турнира.

«Таков был план: сыграть тайм, получить отдых, но прежде всего – помочь команде. Все сложилось так, как мы хотели: преимущество в три мяча позволило мне отдохнуть – идеально.

Я всегда мечтал оказаться на чемпионате мира, и забить в первом же матче в старте – это мечта. Прошлый турнир я смотрел из школьного класса, а теперь забиваю здесь, когда на трибунах мама и моя семья. Это сбывшаяся мечта», – сказал Ямаль.