Вратарь «Барселоны» уезжает в Грецию

Вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья согласовал переход в «Панатинаикос». Сумма сделки составит порядка 3 миллионов евро, информирует в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.
27-летний испанец подпишет с афинским клубом соглашение до лета 2029 года. Пенья – воспитанник каталонской академии, прошедший через все юношеские команды перед дебютом за основу в 2021 году.
- Сезон-2025/26 голкипер отыграл в аренде за «Эльче», где принял участие в 16 матчах Ла Лиги. Ранее он также уезжал в краткосрочную аренду в турецкий «Галатасарай» во второй половине сезона-2021/22.
- «Панатинаикос» завершил минувший чемпионат Греции на четвертой позиции и завоевал путевку в квалификацию Лиги конференций.
- Ранее «Пао» возглавил датчанин Якуб Неструп.
Источник: «Бомбардир»