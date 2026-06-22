Вратарь «Барселоны» уезжает в Грецию

Вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья согласовал переход в «Панатинаикос». Сумма сделки составит порядка 3 миллионов евро, информирует в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

27-летний испанец подпишет с афинским клубом соглашение до лета 2029 года. Пенья – воспитанник каталонской академии, прошедший через все юношеские команды перед дебютом за основу в 2021 году.