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Вратарь «Барселоны» уезжает в Грецию

22 июня, 21:56

Вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья согласовал переход в «Панатинаикос». Сумма сделки составит порядка 3 миллионов евро, информирует в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

27-летний испанец подпишет с афинским клубом соглашение до лета 2029 года. Пенья – воспитанник каталонской академии, прошедший через все юношеские команды перед дебютом за основу в 2021 году.

  • Сезон-2025/26 голкипер отыграл в аренде за «Эльче», где принял участие в 16 матчах Ла Лиги. Ранее он также уезжал в краткосрочную аренду в турецкий «Галатасарай» во второй половине сезона-2021/22.
  • «Панатинаикос» завершил минувший чемпионат Греции на четвертой позиции и завоевал путевку в квалификацию Лиги конференций.
  • Ранее «Пао» возглавил датчанин Якуб Неструп.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Греция. Суперлига Эльче Барселона Панатинаикос Пенья Иньяки
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