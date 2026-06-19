«Динамо» находится в диалоге с Захаряном

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможном возвращении полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

– Находится ли клуб в диалоге с Захаряном?

– В целом, да. Он поддерживает отношения со многими людьми в команде, возможно, с тренерами. Мы за ним наблюдаем, следим за его успехами. Дай Бог ему удачи! Он воспитанник «Динамо»!

– Есть ли какой‑то шанс, что он окажется в клубе?

– Ничего нового не произошло. Он игрок другой команды, у него там не очень хорошо идут дела, мы за него переживаем, и дай Бог ему удачи! Сейчас никаких переговоров по нему не ведется.